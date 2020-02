U 20 des EV Duisburg fährt als Tabellenführer nach Chemnitz

Durch die sturmbedingte Generalabsage des Eishockey-Verbands Nordrhein-Westfalen für den Sonntag hatten die Jungfüchse nur ein abgespecktes Wochenendprogramm zu absolvieren. So fanden die U-15-Begegnung gegen Düsseldorf, das U-13-Spiel gegen Kassel sowie das U-9-Turnier in Gelsenkirchen nicht statt und werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Derweil hat die U-20-Mannschaft des EV Duisburg allerdings am Samstag die Spitze der DNL3 erklommen – wenngleich auch aufgrund der Tatsache, dass die Schwarz-Roten nun ein Spiel mehr als Konkurrent ESV Chemnitz ausgetragen haben. „Vielleicht ist es ja ein Vorteil, als Tabellenführer nach Chemnitz zu fahren“, sagt EVD-Trainer Dirk Schmitz. Denn am Samstag (16 Uhr) und Sonntag (11.30 Uhr) spielen die Duisburger nun beim ESV 03. Der aktuelle 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)-Erfolg gegen die EJ Kassel löste beim Coach aber nicht pure Freude aus. „Wir hatten nicht die Laufbereitschaft, um uns die nötigen Freiräume zu schaffen, nicht den Willen, vor dem Tor Verkehr zu machen“, schimpfte der Trainer. „Und dann schießt du auch keine Tore.“ Denn optisch und spielerisch war die Überlegenheit der Jungfüchse deutlich größer, als es das Ergebnis letztlich widerspiegelt. „Ich hoffe, dass die Konzentration in Chemnitz größer ist“, so Schmitz. „Chemnitz spielt aggressiv und gibt permanent Gas. Da müssten wir anders auftreten.“ Die Tore gegen Kassel erzielten Tom Orth (2), Lukas Friedrich und Lennart Schmitz.

In der Regionalliga B musste die U-15-Mannschaft des EVD eine deutliche 1:11 (0:1, 0:3, 1:7)-Niederlage gegen den Krefelder EV 1b einstecken. „Wir hatten einen relativ kleinen Kader und wollten daher nicht laufintensiv spielen, sondern die neutrale Zone dicht machen, um es Krefeld so schwer wie möglich zu machen, in unser Drittel zu kommen“, erklärt EVD-Trainer Fabian Schwarze. „Das hat auch gut geklappt, so lange sich alle daran gehalten haben. Fehler hat Krefeld aber sofort ausgenutzt. Im letzten Drittel kam Frust hinzu.“ Das einzige Tor erzielte Max Muscheid, der kurz vor Ende aber auch eine Spieldauerstrafe bekam.

Unzufrieden trotz des 6:3-Sieges

Die U-13-B-Mannschaft hat ihr Spiel in der Bezirksliga beim GSC Moers mit 6:3 (3:3, 1:0, 2:0) gewonnen. Dennoch war Trainer Fabian Schwarze unzufrieden: „Wir lagen nach etwas mehr als 13 Minuten mit 0:3 hinten, ehe wir mitgemacht haben.“ Letztlich glich der EVD noch im ersten Drittel innerhalb von etwas mehr als vier Minuten aus und schoss später auch den Sieg heraus. „Aber das können wir besser und das haben wir nach dem Spiel auch besprochen. Das darf nicht unser Maßstab sein“, so Schwarze.

Die U-11-B-Mannschaft, die eine SG mit den Dinslakener Kobras bildet, hat bei einem Landesliga-Turnier in Gelsenkirchen den zweiten Platz belegt. Das Team gewann mit 16:1 gegen den GSC Moers und mit 11:0 gegen den Aachener EC, unterlag aber dem EHC Gelsenkirchen mit 6:8. „Das war okay, aber im Spiel gegen die Gastgeber fehlte uns die Laufbereitschaft. Da war mehr drin, was die Halbzeitergebnisse zeigen: Erst verlieren wir die erste Hälfte mit 0:6, gewinnen dann aber die zweite mit 6:2.“ (the)