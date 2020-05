Universiade kann 2025 nach Duisburg zurückkehren

Die Universiade von 1989 ist in Duisburg noch in bester Erinnerung – wie auch die World Games 2005. Die Feuersichel der Weltsportspiele der Studierenden, die einst das alte Wedaustadion krönte, steht nun auf der Rückseite der Schauinslandreisen-Arena und schmückt den Sportpark. Vielleicht wird sie bald reaktiviert, denn der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband strebt an, sich um die Ausrichtung der Universiade 2025 zu bewerben – mit der Metropolregion Rhein-Ruhr als Gastgeber. Und das bedeutet: Die besten Studentensportlerinnen und -sportler der Welt kämen in fünf Jahren erneut nach Duisburg. Erst vor kurzem hat der Stadtrat beschlossen, die Bewerbung weiterhin zu unterstützen.

„Die Spiele von 1989 sind im Verbandsgedächtnis sehr positiv besetzt“, erklärt Jörg Förster, der Vorstandsvorsitzende des adh. „Das haben wir erst 2014 bei der Feier zum 25-jährigen Jubiläum erneut bemerkt.“ Der Impuls zur Bewerbung kommt aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung, wie Förster erklärt, nachdem ein Bewerbungsversuch von Hamburg für 2015 nicht zu Ende geführt worden war.

Nachhaltige Großveranstaltung

So hat der adh Kontakt zum Bundesinnenministerium gesucht. „Letztlich geht es auch darum, ob wir es in Deutschland schaffen, eine Sportgroßveranstaltung nachhaltig auf den Weg zu bringen.“ Dabei sollen keine „weißen Elefanten in die Landschaft gesetzt werden“, wie Förster erklärt. Das heißt: Basierend auf bestehenden Sportstätten, die gegebenenfalls ertüchtigt werden, soll dieses Projekt gestemmt werden. „Wir haben deshalb einen umfangreichen Evaluationsprozess bezüglich der Austragungsregion aufgesetzt und sind dabei von der Agentur ProProjekt aus Frankfurt professionell begleitet worden“, erklärt Förster.

Daraufhin musste sich der adh für einen Standort entscheiden. „Es ging unter anderem darum, wo es passende Sportstätten gibt, die notwendige Infrastruktur vorhanden ist – und darum, ob eine infrage kommende Region auch gewillt ist, als Gastgeber zu fungieren“, so Förster. Die Rhein-Ruhr-Region stand am Ende des Prozesses nicht nur als ein geeigneter Kandidat fest, sondern auch als Region mit einem starken „Commitment“, so Förster, für das Thema. So strebt der adh nun an, in enger Abstimmung mit den Städten Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Krefeld und Mülheim ein tragfähiges Veranstaltungskonzept zu entwickeln.

Was findet wo statt?

Die Feuersichel der Universiade 1989 steht nun im Sportpark hinter der Schauinslandreisen-Arena. Foto: Friedhelm Thelen

Derzeit steckt der Verband mitten in der Evaluierung, welche Sportarten, in welcher Stadt stattfinden könnten. Dabei sollen so genannte „Cluster“ gebildet werden, damit die Zuschauer vor Ort, mehrere Sportarten erleben können. „Dennoch gibt es schon erste Setzungen wie zum Beispiel das Lohrheidestadion in Bochum für die Leichtathletik oder Tischtennis in Düsseldorf und Kampfsportarten in Essen“, erläutert adh-Sprecher Oliver Kraus. Neben dem festen Programm spielen auch optionale Sportarten eine Rolle: Rudern käme infrage. „Und da wäre Duisburg natürlich ein idealer Standort“, so Förster.

Das Land NRW hatte kürzlich ein 300-Millionen-Euro-Programm zur Modernisierung von Sportstätten ins Leben gerufen. „Das Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid soll ohnehin ertüchtigt werden, sodass künftig große Meisterschaften in der Leichtathletik dort stattfinden könnten“, erklärt Förster.

Universitäten einbinden

Was ebenfalls für die Rhein-Ruhr-Region spricht, ist die „starke Hochschullandschaft“, sagt Förster, der im Rahmen der Universiade die Hochschulen „aktivieren“ möchte, um sich auch wissenschaftlich einzubringen – etwa bei der Frage nach innovativen Beförderungsmethoden im Rahmen der Universiade. „Wir sprechen ein besonderes Klientel an“, sagt Förster. Einerseits geht es um künftige Olympioniken – aber eben auch um junge Menschen, die in der Zukunft Führungspositionen in ihren jeweiligen Gesellschaften einnehmen sollen.

Förster ist klar, dass die Universiade in Deutschland bisher noch ein Randsportereignis ist. „Im Rest der Welt ist es ein Topsportevent.“ Dass US-amerikanischer College-Sport Zuschauer im fünf- oder gar sechsstelligen Bereich anlockt, ist als Beispiel hinlänglich bekannt. „Das dortige System hat in der Finanzierung natürlich auch Nachteile für die Studierenden. Sportlich gesehen, ist das deutsche Vereinssystem dagegen fast schon einzigartig.“

Letztlich könnte die Universiade an Rhein und Ruhr auch so etwas wie ein Probelauf für Olympia an gleicher Stelle werden. „Ich glaube, dass IOC-Chef Thomas Bach genau hinschauen wird“, sagt Förster, „denn die Veranstaltung soll Maßstäbe setzen im Bezug auf Nachhaltigkeitsfragen.“

Entscheidung im Januar 2021

Aktuell stellt der adh die Bewerbungsunterlagen zusammen und will sie voraussichtlich im Herbst beim Weltverband FISU einreichen. Eine Entscheidung ist für Januar 2021 vorgesehen. „Zwar hat auch Ungarn Interesse signalisiert, die FISU will aber keine Kampfabstimmung und wir haben unseren Hut zuerst in den Ring geworfen“, so Jörg Förster – für den die Universiade an Rhein und Ruhr eine Heimkehr wäre. Der frühere Volleyballer war als Spieler und Trainer unter anderem in Düsseldorf, Heiligenhaus und Solingen tätig. „Das wäre eine tolle Sache“, freut sich der adh-Chef schon jetzt.