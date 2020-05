Vereine der Frauen-Bundesliga haben klare Meinung

So eine Einigkeit würde sich der Deutsche Fußball-Bund mal bei den Herren der Schöpfung wünschen. Mit elf Zustimmungen bei einer Enthaltung haben sich die Vereine der Frauen-Bundesliga bei einer außerordentlichen Managertagung für die Fortsetzung der unterbrochenen Saison ausgesprochen. Lediglich der 1. FC Köln, Hauptkonkurrent des MSV Duisburg im Kampf um den Klassenerhalt, konnte sich nicht zu einem „Ja“ durchringen.

Im Gegensatz zur 3. Liga der Männer, deren Klubs sich seit Wochen nicht auf eine gemeinsame Linie festlegen können, ist das Meinungsbild bei den Frauen also eindeutig. Auch Geschäftsführer Michael Klatt, der die Interessen des MSV in der Konferenz vertrat, stimmte dafür, den Ball wieder rollen zu lassen – zu welchem Zeitpunkt auch immer. „Die Gesundheit aller Spielerinnen und beteiligten Personen steht natürlich im Vordergrund. Die Umsetzung des medizinischen Konzepts wird herausfordernd, aber wir nehmen das an“, wird Klatt zitiert.

Vorgaben wie in der DFL bei den Männern

In der Tat müssten durch die Corona-Krise nahezu deckungsgleiche Vorgaben erfüllt werden, wie sie für die derzeit heftig umstrittene Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den beiden Männer-Bundesligen erstellt worden sind. „Das Konzept (...) unterscheidet sich lediglich in organisatorischen Nuancen, beispielsweise bei der Personenzahl für die festgelegten Zonen im Innen- und Außenbereich der überwiegend kleineren Stadien“, heißt es in einer Mitteilung des DFB.

Wann kann MSV-Trainer Thomas Gerstner wieder am Spielfeldrand sitzen? Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

In derselben Publikation erklärt Siegfried Dietrich, Manager des 1. FFC Frankfurt und Vorsitzender des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen: „Dieses deutliche Bekenntnis ist vor allem dadurch zustande gekommen, weil die DFL mit ihrem beispiellosen Solidarfonds auch die höchste Spielklasse der Frauen wirtschaftlich unterstützt.“ 7,5 Millionen Euro sollen es sein, die vom Männer-Topbereich in die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga fließen – diese würden aber naturgemäß schon zu einem guten Teil dafür draufgehen, die vereinsseitig notwendigen Maßnahmen wie Unterbringung und Transport von Spielerinnen und Begleiterstab zu bezahlen.

„Es ist eine Tendenz, die uns glauben lässt, dass es wieder losgehen könnte“, sagt MSV-Trainer Thomas Gerstner noch vorsichtig. Derzeit übt sein Team in Kleingruppen, das könnte sich auch erst nach einer Lockerung der geltenden Kontaktbeschränkungen ändern. Eine Vorlaufzeit von mindestens zwei Wochen regulärem Teamtraining wäre aus Sicht der meisten Trainer vonnöten. Die Frage ist aber auch, ob die derzeit im Ausland befindlichen Spielerinnen nach Deutschland reisen dürften. In einem Punkt macht sich Gerstner aber keine Illusionen: „Wenn am 6. Mai entschieden wird, dass die Männer-Bundesliga nicht wieder spielen darf, wird auch bei den Frauen nicht der Ball rollen.“