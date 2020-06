Verwirrung um Spielerwechsel von Hamborn 07 zu Genc Osman

Duisburg. Auf einmal ist wieder offen, ob Erkut Ay in der Sommerpause den Verein wechselt. Die Ansichten in den beiden Klubs gehen auseinander.

Hinter dem am Dienstag von dieser Redaktion verkündeten Wechsel von Abwehrspieler Erkut Ay innerhalb der Fußball-Landesliga von Hamborn 07 zum Nachbarn SV Genc Osman steht wieder ein Fragezeichen. Die Löwen sind der Ansicht, dass Ay bei ihnen unter Vertrag stehe und den Verein nicht verlassen werde.

„Erkut Ay hat bei uns einen Vertrag unterschrieben, dessen Tinte schon seit Wochen trocken ist, und wird in der kommenden Saison für uns spielen“, bekräftigt 07-Trainer Michael Pomp, der von der Meldung auf diesem Portal überrascht wurde.

Genc-Sportchef Basol ist überrascht

Diese Reaktion überrascht wiederum den bisherigen Genc-Trainer Ilyas Basol, der sich ab der kommenden Spielzeit auf die Rolle des Sportlichen Leiters beschränkt. „Wir haben in gutem Glauben gehandelt. Erkut ist auf uns zugekommen und hat uns mitgeteilt, dass er in der nächsten Saison auf keinen Fall mehr in Hamborn spielen wolle. Daraufhin sind wir mit ihm einig geworden und haben das natürlich auch sofort publik gemacht, weil es ja nach außen demonstriert, dass wir einen sehr starken Kader zusammenstellen“, so Basol.

Er hat bereits versucht, im Dialog mit Hamborns Sportlichem Leiter Sascha Wiesner die Irritationen aus der Welt zu schaffen: „Ich möchte nicht in dem Ruf stehen, mich an vertraglich gebundene Spieler von Hamborn 07 heranzumachen.“