VfB-Chef Thomas Bungart feiert 25-jähriges Jubiläum

Duisburg. Am Freitag ist Thomas Bungart beim VfB Homberg 25 Jahre als Präsident im Amt. Er übernahm den Verein in schwerer Lage und konsolidierte ihn.

Thomas Bungart nimmt es mit einem Schmunzeln. „An Karfreitag kann man sowieso nicht viel machen“, antwortet der Präsident des VfB Homberg auf die Frage, ob ihn am morgigen, für ihn denkwürdigen Tag, ein wenig Wehmut begleite. Zu feiern gäbe es für Bungart und den VfB einiges. Am 10. April 1995 übernahm er als 32-Jähriger den Klub als 1. Vorsitzender. Dass er zum 25-jährigen Jubiläum aufgrund der Corona-Krise noch nicht einmal persönliche Glückwünsche entgegen nehmen kann, nimmt Bungart gelassen: „Es bleibt einem ja nichts anderes übrig, als sich an die Vorgaben zu halten.“

Für seinen Stellvertreter Wolfgang Graf ist Bungarts Engagement „gerade in der heutigen Zeit nahezu einzigartig“, spricht der Leiter der Fußball-Abteilung in den höchsten Tönen über seinen Präsidenten. „Mit solch einer Konstanz und ehrenamtlichem Eifer einen Verein zu führen, dafür sein Privatleben zurückzustellen und private Risiken einzugehen, die nicht immer belohnt werden“, ist für Graf, der seit 20 Jahren beim VfB an Bungarts Seite steht, ebenso beeindruckend wie dessen Entscheidung, „1995 die Verantwortung für einen damals völlig maroden Verein zu übernehmen. Der Klub hing nicht nur am Beatmungsschlauch, er brauchte ein Sauerstoffzelt.“

2007: Thomas Bungart (rechts) und Wolfgang Graf mit bangen Blicken, kurz bevor der Klassenerhalt feststand. Foto: Peter Oelker

Die finanziellen Folgen des Abstiegs aus der damals drittklassigen Oberliga Nordrhein im Jahr 1991 hatten den Verein an den Rand der Insolvenz getrieben. Als Thomas Bungart 1995 die Verantwortung übernahm, stellte er die Mitglieder vor eine richtungsweisende Entscheidung: „Doppelter Beitrag oder Amtsgericht.“

„Alle Mitglieder haben mitgezogen“, freut sich Bungart noch heute. Der VfB stand bereits ein Jahr später wieder auf stabilen Füßen. „Zudem haben wir alle Leute angesprochen, die uns finanziell unterstützen konnten, mit dem Versprechen, dass sie ihr Geld wieder zurück bekommen. Und das haben sie“, sagt Bungart.

Mit vielen kleinen Schritten und der Prämisse, „keine verrückten Sachen zu machen“, wie es Wolfgang Graf ausdrückt, schaffte es der Vorsitzende mit seinem Vorstandsteam, den Klub schuldenfrei zu machen, ohne dabei die sportlichen Ambitionen zu vernachlässigen.

Einsatz als „Feuerwehrmann“

Thomas Bungart richtet auch einen Dank an die damalige Mannschaft, die Ende der 90er-Jahre „auch fast schon mit einem Bein in der Bezirksliga stand“. „Es konnte nur Geld geben, wenn welches da war. Aber die Jungs haben alle wunderbar mitgezogen. Das war echte Charakterstärke“, nennt der Präsident ein wichtiges Stichwort, das den VfB bis zum letztjährigen Aufstieg in die Regionalliga führte.

Auch am Geschehen auf dem Feld hatte der 57-Jährige einigen Anteil. Erst als Stürmer, dann als Spielertrainer der zweiten Mannschaft, drei weitere Jahre als Coach der A- und B-Junioren sowie als Trainer und „Feuerwehrmann“ in der ersten Mannschaft.

So führte Bungart den VfB nach drei Jahren in der Landesliga im Jahr 2001 gemeinsam mit Harry Copi wieder in die Verbandsliga zurück, aus der vier weitere Jahre später mit Copi an der Seitenlinie der Aufstieg zur viertklassigen Oberliga Nordrhein gelang. Das 4:2 im Entscheidungsspiel gegen Bad Honnef in Köln-Hürth ist für Bungart noch heute „eines der schönsten Highlights“ in den letzten 25 Jahren. Als das Team in der Saison 2006/2007 akut abstiegsbedroht war, übernahm er in der Rückrunde erneut selbst das Kommando und führte die Truppe zum Klassenerhalt.

Kraftakt als Teamleistung

Er und sein Vorstandsteam brachten den VfB auch infrastrukturell nach vorn. Dabei vergisst Bungart nicht, die Dienste von Funktionären wie Geschäftsführer Wilfried Conrad oder Schatzmeister Erich Oelschner zu wertschätzen, die „noch länger dabei sind als ich“. Gemeinsam stemmte dieses Team den „Kraftakt“, wie der Präsident den 2003 erfolgten Umzug in das PCC-Stadion nennt.

Zwei Kunstrasenplätze folgten, zuletzt konnte mit Hilfe der Stadt der für die Regionalliga erforderliche Ausbau des Gästebereichs realisiert werden. Dass die Saison nun aufgrund der Corona-Krise vor einem Scherbenhaufen steht, bringt Bungart nicht aus der Ruhe: „Die Regionalliga ist für uns ein absolutes Highlight. Wir haben jedes Spiel genossen und würden die Saison auch gerne sportlich zu Ende bringen.“ Dass dies noch geschieht, hält er jedoch für „unwahrscheinlich bis nicht machbar“.

An Spekulationen, ob und wie es weitergehen kann, möchte er sich nicht beteiligen: „Solch ein Szenario ist in keinen Statuten verankert. Für die Leute vom Verband ist es unheimlich schwierig. Ich möchte nicht tauschen.“ Er selbst nimmt diese Situation trotz aller Planungsunsicherheit gelassen. „Es ist ganz einfach“, sagt Thomas Bungart mit einem Schmunzeln. „Abwarten, zu Hause bleiben, Grillen.“

Und irgendwann werde dann auch noch auf sein 25-jähriges Jubiläum angestoßen. Da ist sich der Präsident des VfB Homberg sicher.