VfB Homberg: Eine weitere Säule bleibt dem Verein erhalten

Dass sein Wunsch in Erfüllung geht, „mit dem VfB Homberg in dieser Saison noch sportlich den Klassenerhalt zu schaffen“, ist aufgrund der coronabedingten Aussetzung der Fußball-Regionalliga eher unwahrscheinlich. Fest steht, dass Justin Walker auch in der nächsten Saison für die – nach aktuellem Stand abstiegsbedrohten – Homberger auflaufen wird. Der Flügelspieler hat seinen Vertrag am Rheindeich um ein Jahr verlängert – ganz gleich, für welche Liga.

Mit dem 27-Jährigen konnte Hombergs Sportlicher Leiter Frank Hildebrandt nach Innenverteidiger Mike Koenders und Sechser Metin Kücükarslan eine weitere wichtige Säule im VfB-Team an den Verein binden. Der Bürokaufmann ist der Dauerbrenner der Gelb-Schwarzen. Auch aufgrund seiner flexiblen Einsetzbarkeit auf der rechten und linken Außenbahn – ob im Defensiv- oder Offensivbereich – stand Walker als einziger Spieler des aktuellen VfB-Kaders bislang in jeder der 26 Partien in der Startelf. Nur 24 Minuten verbrachte Walker nach einer Auswechslung auf der Bank.

Mit drei Assists ist er nach Kapitän Dennis Wibbe (5) der Top-Vorlagengeber beim VfB – einmal traf er selbst. Und selbst wenn es in dieser Saison nicht mehr weiter gehen sollte, hat dieses Tor, mit dem Walker dem damaligen Spitzenreiter SC Verl beim 1:0 am 9. November die bislang einzige gewertete Niederlage der Saison zufügte, bereits für einen Eintrag in den Geschichtsbüchern am Rheindeich gereicht.