VfB Homberg findet in die Erfolgsspur zurück

In der Handball-Landesliga ist der VfB Homberg II zurück in der Erfolgsspur. Die Gelb-Schwarzen gewannen ihr Heimspiel gegen Lintfort und revanchierten sich damit für die unglückliche Hinspiel-Niederlage. Die zuvor drei Mal erfolgreiche HSG Hiesfeld/Aldenrade II hatte derweil beim Tabellenführer in Styrum nicht den Hauch einer Chance.

VfB Homberg II – TuS Lintfort 32:29 (16:15): Den frühen 3:7-Rückstand konnte der VfB zügig zum 8:8 (16.) egalisieren. Bis weit in die zweite Hälfte hinein lieferten sich die Kontrahenten danach ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Als der VfB sich von 25:23 (48.) auf 29:23 (51.) absetzen konnte, schien das die Entscheidung zu sein. Doch die Lintforter, für die Niklas König und Nils Schmitz jeweils zehn Mal trafen, kämpften sich wieder auf 29:28 (56.) heran. Thomas Dürdoth und Nick Brockmann machten für den VfB dann aber den Deckel drauf.

„Ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Nach den letzten Niederlagen hat sie den Blick wieder nach vorne gerichtet und eine wirklich gute Leistung gezeigt“, meinte VfB-Trainer Oliver Kratky. Ein Sonderlob verdienten sich Robert Srša, der anstelle von Joshua Wiesehahn (als Trainer bei den VfB-Damen im Einsatz) das Spiel sehr gut lenkte, und Kreisläufer Tolis Schoofs.

DJK Styrum – HSG Hiesfeld/Aldenrade II 37:22 (19:5): Bis zum 5:23 (36.) legten die Gäste einen desolaten Auftritt hin. Selbst die vielen Ausfälle, das Harzverbot in der Styrumer Halle und die Überlegenheit des designierten Aufsteigers konnten da nicht als Entschuldigung herhalten. „Freddy Barth konnte einem leidtun“, hatte HSG-Trainer Jörg Schnier Mitgefühl mit seinem Torwart, dessen Vorderleute die Bälle im Angriff reihenweise wegwarfen.

So kam der designierte Aufsteiger, der schon jetzt ohne weiteres in der Verbandsliga mithalten könnte, immer wieder zu einfachen Tempogegenstoßtoren. Etwas versöhnlich stimmte Schnier die zweite Halbzeit, in der seine Schützlinge mit einer besseren Einstellung zu Werke gingen und ein völliges Debakel verhinderten. Am Samstag (19.30 Uhr) bittet die HSG den VfB Homberg II in Hiesfeld zum Derby.