VfB Homberg könnte in einer 24er-Regionalliga spielen

Der Klassenerhalt in der Regionalliga ist für die Fußballer des VfB Homberg ein Stück näher gerückt. Aus sportlicher Sicht wäre der Verbleib in der vierten Liga bei sieben Punkten Rückstand zum rettenden Ufer, noch neun ausstehenden Spielen und mindestens zwei bereits absolvierten Partien mehr als die direkte Konkurrenz für die Kicker vom Rheindeich nur schwer zu stemmen. Doch nach der jüngsten Konferenz des Westdeutschen Fußball-Verbands mit den Vereinsvertretern der Regionalliga-Klubs über den Fortgang der coronabedingt ausgesetzten Saison deutet vieles auf eine weitere Spielzeit in dieser Klasse für den Aufsteiger hin. „Unsere personellen und finanziellen Planungen richten sich nun auf die Regionalliga aus“, berichtet Abteilungsleiter Wolfgang Graf.

Die Konferenz am Donnerstag bestätigte das Meinungsbild des vorangegangenen Austauschs am 22. April, bei dem sich 16 von 18 Klubs bei einer Enthaltung der U 23 von Borussia Mönchengladbach und einer Gegenstimme von Rot-Weiß Essen für einen Abbruch der Saison ohne Absteiger und dem Recht des Aufsteigens aussprachen. „An diesem Beschluss will der Verband festhalten“, so Graf, „als letzte juristische Notwendigkeit muss dieser Beschluss aber bei einem außerordentlichen Verbandstag bestätigt werden.“

Entscheidung frühestens Ende Mai

Der Abteilungsleiter geht davon aus, dass der Ausschuss „den Empfehlungen des Verbands folgen wird.“ Ob aus seiner Vermutung auch Sicherheit wird, wird sich jedoch frühestens Ende Mai entscheiden. Für Graf wird die Tagung dann auch höchste Zeit. „Vor allem die Vereine, die vom Abstieg oder Aufstieg betroffen sein könnten, müssen ja auch irgendwann mal Planungssicherheit haben.“

Eine Fortführung der aktuellen Saison hält der VfB-Vize allein schon „aus terminlicher Sicht für nicht machbar.“ Da „Geisterspiele definitiv keine Option“ seien, wie Graf berichtet, wäre eine Fortsetzung der Saison aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. August, erst ab dem 5. September wieder möglich. Auszugehen ist aber eher davon, dass zu diesem Zeitpunkt die neue Saison starten wird.

Unklarer Trainingsbeginn

Wann der VfB sein Trainingsgelände nach den ersten Lockerungen des Bundes und des Landes NRW wieder öffnen wird, ist noch in der Schwebe. „Unabhängig von der Regionalliga warten wir erst einmal offizielle und belastbare Signale ab, die schriftlich von der Stadt Duisburg kommen“, geht Wolfgang Graf nicht davon aus, dass vor dem 31. Mai – zumindest für die Seniorenteams – ein Trainingsbetrieb am Rheindeich stattfinden wird. „Zu zweit nebeneinander her zu laufen, macht ja keinen Sinn. Wenn ab dem 31. Mai wieder ein normaler Trainingsbetrieb mit Kontakt erlaubt sein sollte, werden wir überlegen, was wir anbieten. Es ist ja auch die Frage, ob wir dann Kubikmeter an Desinfektionsmitteln anschaffen müssten, wie es mit den Duschen oder dem Aufenthalt in den Kabinen aussieht“, nennt der Abteilungsleiter noch einige weitere, zu berücksichtigende Kriterien.

Wie groß wird die Liga?

Wenngleich sich die Personalplanungen beim VfB nun auf eine weitere Saison in der Regionalliga ausrichten werden, bleibt auch die Frage, welchen Umfang und Zeitplan diese Saison dann ohne Absteiger und einem Aufstiegsrecht in der aktuellen Spielzeit hätte. Bei vier Aufsteigern zur Regionalliga, keinem Aufsteiger aus der Regionalliga, und nach aktuellem Stand möglicherweise zwei Absteigern aus der 3. Liga, die den Spielbetrieb voraussichtlich wieder aufnehmen wird, könnte die Regionalliga in der nächsten Saison bis zu 24 Teams umfassen – mindestens jedoch 21. „24 Vereine wären der Worst Case“, findet Wolfgang Graf die Vorstellung, womöglich 46 Spiele vom 5. September bis zum 30. Juni 2021 bestreiten zu müssen, schon „sehr spannend.“ Und sie wird für den Abteilungsleiter „umso spannender, da man dann ja davon ausgeht, dass von Dezember bis Februar auf Rasen gespielt werden könnte“, merkt Graf die zusätzlichen witterungsbedingten Einflüsse im Winter an. Da sollte seiner Meinung nach jetzt schon der Gedanke über die Genehmigung eine Rolle spielen, „Spiele mit voraussichtlich wenigen Zuschauern auch auf Kunstrasen austragen zu dürfen.“

Doch Graf betont, dass dies noch Zukunftsmusik sei – ebenso wie auch der möglicherweise näher gerückte Klassenerhalt des VfB in der Regionalliga. „Es ist ein komplett unsicherer Bereich, der vor allem für Amateurvereine wie uns schwer zu handhaben ist. Entscheidend ist, dass sich die Infektionszahlen stabilisieren und die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt. Wenn diese beiden Bereiche nicht funktionieren, wird der dritte Bereich Sport auch nicht funktionieren.“