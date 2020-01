Duisburg. In der Fußball-Regionalliga rollt wieder der Ball. Der VfB Homberg trifft am Samstag im PCC-Stadion auf die Sportfreunde Lotte.

VfB Homberg startet gegen die Sportfreunde Lotte

Das Warten hat ein Ende – am Samstag können die Kicker des VfB Homberg die Mission Klassenerhalt in der Regionalliga West wieder aktiv angehen. Zum Restrückrundenstart empfängt der Tabellensechzehnte um 14 Uhr die Sportfreunde Lotte am Rheindeich. Und gegen den letztjährigen Drittligisten will der Aufsteiger genau da weitermachen, wo er im letzten Jahr mit dem 2:0 bei Rot-Weiß Essen aufgehört hat. „Es geht jetzt nur noch um Punkte“, stellt Stefan Janßen klar, „und am Samstag haben wir die Möglichkeit, wieder drei davon zu holen.“

Dabei sind die Rollen zwischen den beiden Teams, die im letzten Jahr noch zwei Ligen trennten, für den Trainer klar verteilt. „Wir sind sicherlich nicht der Favorit, und wir wissen, dass wir nicht das Spiel machen müssen“, deutet Janßen an, dass es auf eine ähnliche Defensiv-Taktik hinauslaufen könnte, mit der den Hombergern der Coup an der Hafenstraße gelang.

Janßen: „Wir haben einen klaren Plan.“

Verstecken will sich der VfB, der sich mit dieser Taktik und den Siegen in Essen und daheim gegen Verl auch schon als Favoritenschreck erwiesen hat, vor eigenem Publikum aber auch nicht. „Wir haben das Hinspiel auch schon lange offen gehalten“, erinnert sich der Coach an das knappe 0:1 am Lotter Kreuz durch den späten Distanzschuss des kurz zuvor eingewechselten Jegor Jagupov zurück. „Ich hoffe, das gelingt uns diesmal wieder“, so Janßen, „mit dem Unterschied, dass wir diesmal die entscheidende Aktion setzten können.“

Ob der finanziell angeschlagene letztjährige Drittligist, der die aktuelle Saison vor allem zur Konsolidierung nutzen möchte und in diesem Zuge plant, die Profiabteilung auszugliedern, seinen Ansprüchen mit Rang zehn und 24 Punkten womöglich hinterher rennt, interessiert Janßen weniger: „Mich interessieren nur die 90 Minuten auf dem Platz. Und für diese haben wir einen klaren Plan, wie wir zu Punkten kommen wollen.“

Der Lotter Abwehrchef spielt nun beim MSV Duisburg

Mit Matthias Rahn, der zum MSV Duisburg gewechselt ist, haben die Lotter jedenfalls nicht nur einen der vermutlichen Besserverdiener von der Gehaltsliste gestrichen, sondern auch ihren Abwehrchef verloren. Da auch Jeron Al-Hazaimeh mit einer Kreuzbandverletzung ausfällt, sieht Janßen einen Gegner „mit einem etwas anderen Gesicht“ auf sein Team zu kommen. Denn die beiden großgewachsenen Innenverteidiger hätten dem Hinspiel in seinen Augen „schon recht deutlich den Stempel aufgedrückt“, so der Coach.

Fest steht, das der mindestens einen Kopf kleinere VfB-Stürmer Danny Rankl, der sich in Lotte gegen die beiden Hünen mühte, beim Wiedersehen wegen seiner Bänderdehnung und Knöchelstauchung noch nicht dabei sein wird. Bis auf den Langzeitverletzten Ahmad Jafari hat Janßen zum Restrückrundenstart ansonsten aber inklusive der Winterneuzugänge Nicolas Hirschberger und Louis Ferlings alle Mann an Bord. Und das ist für den Trainer doppelt wichtig. „Das ist wie in einem Turnier“, sagt Stefan Janßen zur Mission Klassenerhalt. „Es ist sehr wichtig, gut in die Restrunde zu kommen. Dafür müssen wir gut stehen, Fehlerminimierung betreiben und vorne unsere Chance nutzen.“