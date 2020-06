VfB Homberg will in der Regionalliga zweite Chance nutzen

Das Grinsen war in allen 24 Gesichtern groß, als sich die Regionalliga-Kicker des VfB Homberg zum ersten Mal seit der Corona-bedingten Trainingspause wieder auf dem Fußballplatz begegnen durften. Und auch Trainer Stefan Janßen hatte seinen Spaß, seine Spieler nach zehn Wochen wieder begrüßen zu dürfen. „Es hat richtig gut getan, die Jungs wieder zu sehen“, sagt der Coach. Drei Trainingseinheiten in Kleingruppen unter Wahrung der Abstandsregeln hielt Janßen in der letzten Woche mit seinem Personal ab. Doch selbst, da seit dem 1. Juni nun sogar wieder mehr Kontakt erlaubt ist, wird es vorerst bei diesen drei Einheiten bleiben.

„Wir werden nun eine vierwöchige Pause einlegen und das Training ab dem 1. Juli wieder langsam anrollen lassen“, berichtet Janßen. „Die Einheiten waren eine schöne Abwechslung zum Individualtraining. Aber auch wenn nun mehr möglich wäre, ergibt es für mich wenig Sinn, nun weiter zu trainieren“, wie Janßen erklärt. „Ein richtiges Fußballtraining auf unserem Leistungsniveau ist etwas anderes. Es besteht nach wie vor kein Wettkampf, und ohne ein Ziel fehlen auch der nötige Ehrgeiz und die Ernsthaftigkeit im Training. Hinzu kommt, dass wir einige Abgänge haben werden und die Jungs Urlaub geplant haben“, ist ein Training unter diesen Bedingungen für Janßen „halber Kram“. Und eines sei nicht zu vergessen, verdeutlicht er. „Nur weil wir jetzt mehr Kontakt haben dürfen, ist das Virus ja nicht weg.“ Und diese Verantwortung für eine mögliche Ansteckung könne und wolle er nicht übernehmen.

Ausreichend Zeit zur Vorbereitung

So möchte der Coach statt – möglicherweise folgenschwere – Schnellschüsse abzufeuern, lieber auf der sicheren Seite fahren und ab dem 1. Juli die Vorbereitung auf die neue Saison angehen, die seiner Einschätzung nach „voraussichtlich ab dem 6. September“ beginnen wird. „Somit hätten wir auch noch ausreichend Zeit, uns vorzubereiten.“

Mit welchem Personal und für welche Liga diese Vorbereitung dann stattfinden wird, ist noch offen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der außerordentliche Verbandstag am 20. Juni dem Meinungsbild der Konferenzen zwischen den Regionalliga-Klubs mit dem Westdeutschen Fußballverband folgen und einen Abbruch der aktuellen Saison mit dem Recht des Aufsteigens und ohne Absteiger entscheiden. Somit bekäme der auf einem Abstiegsplatz rangierende VfB eine zweite Chance in der Regionalliga. „Sollten wir von der Krise profitieren, wären wir sehr dankbar, und wir würden diese zweite Chance auch nutzen“, sagt Stefan Janßen. „Fest steht aber auch, dass wir dafür dann einiges anders machen müssen“, so der Coach.

Regionalligatauglich – zumindest außerhalb des Platzes

Der gesamte Verein mit all seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern habe seine Regionalliga-Tauglichkeit „eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, betont der Coach. „Aber die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und da muss ich als Trainer mit 16 Punkten aus 25 Spielen mal ganz schnell den Mund halten“, setzt Janßen bezüglich des sportlichen Misserfolges in der aktuellen Saison zuerst bei sich selbst an. „Wenn wir über das Personal sprechen, müssen wir auch über den Trainer sprechen. Der Verein hat mich nie zur Disposition gestellt. Aber auch wenn es oft knapp war, muss ich mit Blick auf das, was wir auf dem Platz erreicht haben, einiges verändern: das Training, die Vorbereitung auf die Gegner, die Vorbereitung der Spieler und einiges mehr. Ob es dann besser wird, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass wir es so, wie wir es bislang gemacht haben, nicht schaffen werden.“

Was sich nicht ändern dürfe und auch nicht ändern werde, sei „die Zuverlässigkeit des Vereins“, so Janßen. „Was der Verein mit seinen Mitteln leistet, ist sensationell. Das müssen wir auf dem Platz umsetzen. Die DNA des Vereins werden wir aber nicht verändern.“

Das gilt weiterhin auch für mögliche Neuzugänge beim kickenden Personal, dass ebenfalls „zu verändern ist“, wie Janßen klarstellt. Bei bislang acht Abgängen und einem sicheren Kader von nur 13 Mann ist eine Veränderung auch unausweichlich. „Im Moment stockt und verschiebt sich alles etwas“ – bis zum möglichen Saisonstart im September und einem dann auch voraussichtlich verlängertem Transferfenster werde aber „noch einiges passieren“, kündigt Janßen an. Doch der Coach schiebt – auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in der Krisenzeit – gleich nach: „Da werden noch einige Wünsche platzen. Der Fußball wird nicht wieder der gleiche sein, der er vorher war.“