VfB Homberg will nächsten Erfolg gegen ein U-23-Team

Duisburg Regionalligist spielt am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf II. Im Gegensatz zu Spielen gegen andere Reserven lief das Hinspiel schlecht.

Der Rückrundenauftakt lief für die Regionalliga-Kicker des VfB Homberg alles andere als nach Maß. Sunay Acar sah beim 1:3 am letzten Samstag beim direkten Konkurrenten SV Lippstadt aber auch „einige gute Sachen, auf denen wir aufbauen können“. So hofft der Coach zum Heimauftakt im neuen Jahr auf einen glücklicheren Spielverlauf als in Lippstadt, wo der VfB das Spiel und der Gegner die Tore machte. Gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf ist am Samstag um 14 Uhr im PCC-Stadion zumindest schon einmal eher damit zu rechnen, dass diesmal der Gegner das Spiel machen wollen wird. Wie es sich dann mit der Torverteilung verhält, bleibt freilich abzuwarten. Die Homberger hoffen jedenfalls auf eine andere als beim Hinspiel in Düsseldorf.

Mit einem 0:4 kehrten die Gelb-Schwarzen im September aus dem Paul-Janes-Stadion zurück. „Es war erst der zweite Spieltag, unsere Formation stand noch nicht, und dann kam die gelb-rote Karte gegen Neco hinzu“, erinnert sich Acar an den Spielverlauf zurück, der nach dem Platzverweis gegen Kapitän und Spielmacher Necirwan Mohammad in der 28. Minute, spätestens jedoch in der zweiten Halbzeit eindeutig zu Gunsten der Düsseldorfer kippte. „Wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so sattelfest, mit zehn Mann ein Spiel drehen zu können“, sagt Acar, „Da sind viele Komponenten zusammen gekommen. Aber trotz des 0:4 hatten wir auch in diesem Spiel gute Momente. Und am Samstag werden wir eine andere Homberger Mannschaft als im Hinspiel sehen.“

Nur wenige Minuten für den Kapitän

Für Kapitän Mohammad werde es nach seiner Muskelverletzung wieder „höchstens für ein paar Minuten reichen“, will der Coach beim möglichem ersten Einsatz seines Spielmachers nach langer Verletzungspause kein unnötiges Risiko eingehen. Zwar weiß Acar, dass sein Kapitän „viel Ordnung und Zweikampfpräsenz“ ins Spiel der Homberger bringt. Aber auch ohne diese Präsenz sieht er sein Team in der Lage, dem Tabellenfünften diesmal mehr Paroli bieten zu können. „Wir sind jetzt gefestigter und eine Einheit geworden. Vor allem in der Fitness haben wir uns deutlich verbessert“, sagt der Coach.

So hoffen die Homberger, die Statistik nun auch gegen die Düsseldorfer Reserve, gegen die es in drei Begegnungen drei Niederlagen setzte, auf eigenem Platz aufbessern zu können. Mit einem Sieg über den 1. FC Köln II sowie jeweils einem Remis gegen Mönchengladbach II und Dortmund II schienen die Zweitvertretungen der Bundesligisten den Hombergern im PCC-Stadion in der Hinrunde gut zu liegen. „Ob man es an den zweiten Mannschaften festmachen kann, weiß ich nicht. Sie sind auch zu uns gekommen, als wir eine guten Phase hatten“, merkt Acar an – und hofft, diese gute Phase wieder starten zu können. „Mit Düsseldorf kommt eine sehr gute Truppe mit einem sehr guten Trainer zu uns, die eine sehr starke Hinrunde gespielt hat. Sie werden unsere Fehler sofort bestrafen, deshalb müssen wir unsere Fehlerquote sehr gering halten“, weiß der Trainer. Beim 0:0 gegen den BVB II setzte sein Team das im letzten Duell mit einer U 23 fast perfekt um. Dabei machten die Dortmunder das Spiel – aber eben keine Tore. So kann es für Acar am Samstag gern erneut laufen: „Wenn wir mit hoher Kampf- und Laufbereitschaft ihr Spiel zerstören können, sind wir auf einem guten Weg.“​