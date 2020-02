VfB-Keeper Robin Offhaus freut sich über seine Chance

63 Minuten lang durfte Robin Offhaus auf eine Premiere nach Maß hoffen. Der eigentliche Ersatzkeeper des VfB Homberg hatte seinen Kasten bei seinem ersten Meisterschaftseinsatz in der Regionalliga gegen die Talente von Borussia Dortmund II bis dahin am Samstag sauber gehalten, seine kickenden Kollegen auf dem Feld waren mit einer 1:0-Führung auf dem Weg zum ersten Sieg im Jahr 2020. Dass er nach einem Doppelschlag der Borussen dann doch noch zweimal hinter sich greifen musste, machte der Premiere nach Maß einen Strich durch die Rechnung. Dass es nach dem Ausgleich durch Cagatay Kader bei seinem Regionalliga-Einstand dann wenigstens zum ersten Punkt in der Restrückrunde reichte, stimmte Offhaus aber doch „zufrieden“.

Der 21-Jährige, der nach Absprache mit Coach Stefan Janßen und Stammkeeper Philipp Gutkowski noch für die kommenden beiden Spiele bei den U-23-Teams von Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln im VfB-Kasten stehen soll, blieb nach seinen ersten Regionalliga-Minuten bescheiden. „Ich habe mich sehr gefreut“ – mehr wollte Offhaus nicht sagen.

Überraschender Wechsel

Der Wechsel im Kasten kam überraschend. An Philipp Gutkowski hat es sicherlich am wenigsten gelegen, dass der VfB mit sechs Punkten Abstand zum rettenden Ufer in Tabellenkeller steht – in zahlreichen Spielen war die Nummer 1 eine Bank. Das sieht Janßen genauso. „Robin zeigt sich im Training seit Monaten auf Augenhöhe. Er hat das Team immer unterstützt und er hat Philipp immer unterstützt. Wir wissen, dass wir mit einen richtig guten zweiten Mann zwischen den Pfosten haben, und das muss er auch mal beweisen können.“ Der Trainer stellt klar: „Er hat sich den Einsatz verdient. Aber Philipp hat es nicht verdient, aus dem Tor raus zu gehen. Seit ich bin beim VfB bin, ist Philipp einer der verdientesten Spieler im Verein. Das ist keine Entscheidung gegen ihn.“ Nach vier Niederlagen in Folge mit elf Gegentoren, von denen Gutkowski wohl an keinem die Schuld trat, wollte Janßen zudem einen Impuls setzen. „Zumal Philipp beim Elfmeter in Haltern auch noch etwas das Glück verlassen hat“, schiebt der Trainer nach.

Jeder bekommt eine Chance

Beim Kampf um den nicht näher kommen wollenden Klassenerhalt, lässt der Coach nichts unversucht, jeder Spieler bekommt die Chance, dabei mitzuhelfen. Und aufgegeben hat sich der Aufsteiger ohnehin noch lange nicht. „Wir haben gegen Dortmund defensiv viel besser gestanden, als in den Spielen zuvor“, sagt Thorsten Kogel, „darauf können wir aufbauen.“ Zwar weiß auch der Mittelfeldmann, dass der eine Zähler gegen den BVB in der Tabelle nicht wirklich weiterhilft. „Aber so können wir nach vier Niederlagen in Folge darauf hoffen, jetzt einmal eine entgegengesetzte Serie zu starten, mit der wir es dann vielleicht doch noch schaffen. Auch wenn es schwer wird“, hofft der 24-Jährige noch auf die Wende. Der Verein hält den Kickern dabei die Köpfe frei. „Druck von außen, den Klassenerhalt zu schaffen, haben wir überhaupt nicht“, sagt Kogel, „wir haben nichts mehr zu verlieren. Aber wir Spieler haben an uns selbst den Anspruch, in dieser Liga nicht unterzugehen.“

Nach dem ersten Punkt hofft der Mittelfeldspieler nun auf mehr. „Es wäre gut, wenn wir auch mal wieder ein Spiel zu null hinkriegen würden. Das ist natürlich schwer, aber wenn wir gewinnen wollen, werden wir das wohl mal schaffen müssen.“

Dafür wird auch Robin Offhaus zwischen den Pfosten in den nächsten beiden Partien alles in die Waagschale werfen. Zum Einstand gab’s immerhin direkt den ersten Punkt. Und vielleicht wird’s für den Ersatzkeeper ja dann doch noch was mit dem perfekten Spiel.

Sicher ist beim VfB: Philipp Gutkowski würde es freuen . . .