VfB-Vize Graf hält Saisonfortsetzung für „nicht umsetzbar“

Normalerweise wäre es der drittletzte Spieltag der Saison, wenn der VfB Homberg am 2. Mai in der Regionalliga West beim SC Verl gastiert. Sollte es dann tatsächlich zum Anstoß in der Sportclub-Arena kommen, hätte der VfB jedoch aufgrund des durch die Corona-Krise ausgesetzten Spielbetriebs nicht nur drei, sondern noch neun Spiele bis zum tatsächlichen Saison-Abschluss vor der Brust.

Nach der neusten Entscheidung bei der Telefonkonferenz des Westdeutschen Fußballverbands mit den Vertretern der Regionalliga-Klubs pausiert der Spielbetrieb in der vierten Liga nach allgemeinem Wortlaut „bis auf weiteres“, mindestens jedoch bis zum bislang geplanten Bundesliga-Start nach dem 30. April.

Für den VfB wäre der SC Verl somit der bislang nächst mögliche Gegner. Ob es tatsächlich zum Anstoß in Ostwestfalen kommt, steht jedoch auf einem ganz anderen Blatt. Wolfgang Graf jedenfalls geht nicht davon aus. Für den Abteilungsleiter des VfB ist die Saison in der Regionalliga West „ein Sterben auf Raten.“

Bei aller Planungsunsicherheit würde selbst eine Fortsetzung der Saison nach dem 30. April für Graf keinen Sinn machen. „Nach weiteren 14 Tagen Spielpause sind die Erkenntnisse gereift“, sagt der Vize-Boss des VfB.

Der Homberger Abteilungsleiter Wolfgang Graf hält eine Fortsetzung der Regionalliga-Saison für nicht realistisch. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

„Nach meiner Wahrnehmung und auch der Meinung vieler Kollegen aus anderen Vereinen kann eine Fortführung der Saison frühestens ab Mitte Mai erfolgen. Bis zum Saisonende am 30. Juni hätten wir dann noch neun, andere Klubs teilweise gar 13 Spiele zu bestreiten. Hinzu kommt der Aspekt, dass diese Spiele wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden müssten. Das alles macht wenig Sinn“, hat Graf eine klare Meinung zur Situation: Eine Fortführung der Saison werde nicht umsetzbar sein.

Gegen „Geisterspiele“ ohne Zuschauer stellt sich der Abteilungsleiter der Homberger ohnehin ausdrücklich. „Mindestens ab der vierten Liga abwärts sind die Vereine definitiv auch auf die Einnahmen durch Eintrittskarten angewiesen. Diese Klubs verdienen keinen Pfennig aus Fernsehgeldern. Im Gegenteil, es kommt noch hinzu, dass sogar Mehrkosten entstehen könnten, um die Fans von den Spielen fernzuhalten“, merkt Graf an, dass nicht jeder Supporter unbedingt zu Hause bliebe, was Ordner-Personal verlangen würde.

Weitere Infektionsgefahr

„Das wäre in Homberg zwar nur die Leichtversion. Aber in Essen, Aachen oder Oberhausen sieht das nochmal ganz anders aus“, stellt Graf klar.„Zudem kann niemand, selbst wenn es auch ohne Zuschauer weiter gehen sollte, ausschließen, dass sich nicht doch irgendein ein Spieler infiziert und womöglich andere Spieler anstecken könnte. Und dann wäre die Saison für diesen Verein ohnehin vorbei.“

Somit kann es für den Abteilungsleiter der Homberger nur eine Schlussfolgerung geben: Die Saison ist vorbei. „Wir würden sie gerne sportlich zu Ende bringen. Aber ich habe immer wieder rauf und runter überlegt. Eine Fortführung macht keinen Sinn.“ Wie die Saison dann gewertet würde, möchte Graf nicht entscheiden müssen. „Ich weiß nicht, ob es eine gerechte Entscheidung gibt, und die Leute, die diese treffen müssen, sind nicht zu beneiden“, so Graf.

„Aus sportlicher Sicht, müssten wir wohl runter gehen, andererseits hätten wir auch noch neun Spiele. Es geht aber auch komplett die Spannung verloren, wenn alle Spieler nur individuell trainieren und wochenlang nicht zurück auf den Platz kommen können“, merkt Hombergs Vize-Boss die mentale Belastung der Kicker und Trainer an.

VfB will jede Wertung akzeptieren

An einen Anstoß am 2. Mai in Verl glaubt Wolfgang Graf somit ebenso wenig, wie an die Durchführung der dann noch folgenden acht Spiele des VfB. „Ich bin hin und her gerissen, von einer Annullierung der Saison bis zu einem Abbruch und Wertung nach jetzigem Stand. Sicher ist, dass wir uns jedem Urteil einer möglichen Wertung unterziehen werden.“