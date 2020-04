Vier Abgänge und fünf Zugänge beim SV Genc Osman Duisburg

Auf der Liste der Abgänge des Fußball-Landesligisten SV Genc Osman Duisburg befinden sich prominente Namen. Mit Torjäger Samet Sadiklar wechselt nach Valdet Totaj nun der zweite Neumühler zum Liga-Konkurrenten SV Scherpenberg. Offenbar ist die Moerser Asche nicht abschreckend.

Zu einem Verein mit Naturrasen wechseln derweil Ali Basaran und Furkan Akay. Beide spielen künftig für den Bezirksligisten Duisburger FV 08. „Alis Wechsel schmerzt uns fußballerisch am meisten“, so Genc-Boss Ilyas Basol. Basaran war als Allrounder wertvoll. Zuletzt hatte er sich in der Innenverteidigung des SV Genc etabliert.

Den Wechsel von Furkan Akay nach Hochfeld kann Basol allerdings nicht nachvollziehen: „Er ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial. In die Bezirksliga zu gehen, ist für ihn ein Schritt zurück.“

Ali Basaran (rechts) wechselt vom SV Genc zum Duisburger FV 08 in die Bezirksliga. Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

Genc vermeldet auch Neuzugänge. Vom Lokalrivalen Hamborn 07 kommt Mittelfeldspieler Blinort Namoni, vom SV Scherpenberg Innenverteidiger Hakan Yildirim. Torwart Talha Bayram kommt vom Bezirksligisten FC Bottrop. Mit Asil Gerim (SV Heißen) holt Genc einen der gefährlichsten A-Liga-Torjäger. Zudem gibt es einen Rückkehrer: Abwehrspieler Metehan Gürbüz ist nach seinem USA-Studiums-Aufenthalt wieder zurück.

Genc kann noch nachlegen

Damit sind die Personalplanungen der Neumühler laut Basol weitgehend abgeschlossen. Der Genc-Sportchef, der im Sommer seinen Trainerposten an Mustafa Öztürk übergibt, will sich aber die Option offenhalten, noch einmal nachlegen zu können, falls sich die Gelegenheit ergibt.