Wechsel der Wölfe Nordrhein zum OSC Rheinhausen ist perfekt

Der Wechsel des Handball-Vereins Wölfe Nordrhein zum OSC Rheinhausen ist perfekt. „Wir haben die erforderliche Mehrheit“, teilte Wölfe Chef Klaus Stephan am Donnerstag mit. Folglich lösen sich die Wölfe auf und treten zum 1. Juli der OSC-Handball-Abteilung bei. Damit kehrt der OSC nach siebenjähriger Abstinenz in den Ligenbetrieb zurück. Die Wölfe feierten unlängst den Aufstieg in die Regionalliga.

Da eine Mitgliederversammlung aufgrund der Corona-Krise nicht möglich war, holten die Wölfe das Votum ihrer 87 Mitglieder schriftlich ein. Ursprünglich war eine 100-prozentige Zustimmung erforderlich. Der Gesetzgeber hat kurzfristig krisenbedingt die Bedingungen gelockert, sodass am Ende nur noch eine einfache Mehrheit notwendig war. So fällt nicht ins Gewicht, dass drei Mitglieder ihre Stimme bislang nicht abgegeben haben. In den sozialen Internetmedien hatten die Rheinhauser bereits in dieser Woche das potenzielle OSC-Trikot für die neue Saison vorgestellt.

Aus der dritten in die fünfte Liga

Damit endete eine monatelanger Prozess. Die Rheinhauser Handballer kamen bereits im vergangenen Jahr zur Erkenntnis, dass die Rückkehr zur Tradition und zur alten OSC-Marke den Handball im Duisburger Westen nach vorne bringen könnte. 2013 hatten sich der OSC, Hamborn 07 und die Wölfe Nordrhein zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen. Hamborn 07 stieg nach kurzer Zeit wieder aus. Später folgte der OSC. Die Spielgemeinschaft mit mehrfach wechselnden Namen scheiterte, am Ende blieben nur noch die Wölfe übrig, die letztlich aber keine Strahlkraft entwickeln konnten.

Sportlich ging es mit der ersten Mannschaft der Rheinhauser seit 2013 stetig bergab. Abstiegskämpfe gingen immer wieder mit personellen Umwälzungen einher. Der ehemalige Drittligist stieg vor Jahresfrist in die fünftklassige Oberliga ab.

Wölfe dominierten die Oberliga

Doch das Wölfe-Team um Klaus Stephan sowie den Trainern Thomas Molsner und Alexander Grefer schaffte in dieser Saison den Turnaround. Die Rheinhauser dominierten die Liga und wären wahrscheinlich auch ohne Entscheidung am grünen Tisch auch sportlich aufgestiegen. Die Planungen für die Regionalliga sind weitgehend abgeschlossen, wie Klaus Stephan gegenüber der Redaktion erklärte. Die Rheinhauser sind zuversichtlich, dass das Abstiegsgespenst in der nächsten Saison einen weiten Bogen um die Halle an der Krefelder Straße machen wird.

Beim OSC fungiert Urgestein Manfred Loepke-Gilles nach wie vor als Abteilungsleiter. Sollte Corona es zulassen, wollen die Rheinhauser im Juni eine Abteilungsversammlung abhalten.