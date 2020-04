Weiterspielen oder Aufstieg? MSV hat ein klares Ziel

Der MSV will nur spielen. Und wenn nicht, dann will Duisburgs Fußball-Drittligist nur aufsteigen. Das ist in knapper Form die Position der Zebras in der Diskussion um den Saisonrest in der Klasse. Wann darüber gesprochen wird? Quasi andauernd. Zum Beispiel am Montag um 15 Uhr während der Telefonkonferenz der Verantwortlichen aus den 20 Klubs. Wann denn wirklich entschieden wird? An irgendeinem anderen Tag.

Jetzt aber in der richtigen Reihenfolge: Die Zebras haben auf Hinweis des DFB lange offiziell zu der Frage geschwiegen, was mit den verbleibenden elf Spieltagen in der dritten Klasse passieren soll. Nun hat Präsident Ingo Wald ein Statement dazu abgegeben.

MSV Duisburg will sportlich aufsteigen

Es lautet: „Wir wollen sportlich aufsteigen. Die Voraussetzung ist, dass der DFB und die Politik einen Spielbetrieb zulassen.“ Geisterspiele werde der MSV mit Mühe stemmen können. Dagegen werde man sich gegen die Alle-bleiben-drin-Regel sperren: „Wenn keine Mannschaft aus der 3. Liga absteigt, dann halten wir das für Wettbewerbsverzerrung.“

Der Präsident kann sich vorstellen, dass es wirtschaftliche, medizinische oder ethische Gründe für ein vorzeitiges Saisonende gibt. Eine solche Entscheidung werde der MSV ebenfalls mittragen. „In einem Punkt aber sind wir nicht kompromissbereit: Wenn die Liga abgebrochen wird, dann erwarten wir, dass wir als Tabellenerster aufsteigen“, erklärt Ingo Wald. Eine Annullierung der Saison werde man auf keinen Fall hinnehmen.

Vereine sind sich nicht einig

Mit dieser Haltung wird Geschäftsführer Michael Klatt am Montag um 15 Uhr in die Telefonkonferenz der Liga-Manager gehen. Bereits am Freitag hatte das DFB-Präsidium über die 3. Liga gesprochen und sich für einen außerordentlichen Bundestag des Verbandes ausgesprochen. Dieses Gremium mit 259 Delegierten hat die Befugnis, die Saison vorzeitig abzupfeifen. Am Samstag tagte der Liga-Ausschuss, in dem Michael Klatt für den MSV vertreten ist. Fingerzeige, wohin die Reise geht, gab es während dieses Austauschs zwischen DFB und den Vereinen nicht. Wald erwartet ebenfalls für das heutige Telefontreffen nicht mehr als einen Austausch von Argumenten. Die Klubs sind von Herzen uneins. Eine größere Gruppe will den Abbruch. Andere fordern Geisterspiele.

Was dabei im Vorfeld öffentlich wurde: Der Vater eines Spielers von Waldhof Mannheim ist Ende März dem Virus erlegen. Die Mannheimer teilten das jetzt mit und sprachen sich erneut für einen Abbruch der Liga aus. Der Verein steht auf Platz zwei in der Tabelle und würde unter Umständen mit dem MSV in die zweite Liga aufsteigen.

Ingo Wald konnte am Sonntag nicht sagen, wann und wie eine Entscheidung fällt. Offiziell ist die Saison noch bis zum 30. April ausgesetzt. Gespielt wird aber nicht vor dem 11. Mai. Diesen Termin hat die DFL für die Bundesliga und die zweite Liga ins Visier genommen. Das letzte Wort hat aber die Politik. Die DFL tauscht sich da gerade mit den Verantwortlichen über das notwendige Regelwerk aus. Es wird wohl gekickt. Das Votum des Bundestages könnte für die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga dem Spuk um Geisterspiele zudem ein Ende machen.

Schließlich: Der MSV hat in der vergangenen Woche einen Zwischenbescheid zur Lizenzierung für die 3. Liga erhalten. Ingo Wald teilte mit: Grundsätzlich sei alles in Ordnung. Der Verband habe lediglich um einige organisatorische Nacharbeiten gebeten.