Wer landete wo? DSFS-Statistiker recherchieren alte Tabellen

Auf die Tabelle schauen? Viele Trainer winken ab. Das könne man getrost am Saisonende mal machen, wenn es wirklich darauf ankommt. So wollen die Coaches oft Druck von ihren Spielern nehmen – ob im Fußball oder allen anderen Sportarten. Dabei können Tabellen viel erzählen. Vom Auf und Ab in einer Saison, von Freud‘ und Leid, von Siegen und verpassten Triumphen. Und alte Tabellen erzählen, was einst möglich war, was passiert ist. Kein Wunder also, dass Statistiken im Sport so wichtig sind. Wenn Michael Diepenbrock und Michael Schreiber über Ergebnisse und Tabellen berichten – dann leuchten ihre Augen. Das macht Sinn, denn beim Projekt „Fußball in Westdeutschland“ des Deutschen Sportclubs für Fußballstatistiken nehmen sie wichtige Positionen ein. Diepenbrock ist Regionalleiter West im DSFS, Schreiber ist Projektleiter der West-Chronik.

Verbände haben nur wenige Daten

Und was die beiden und ihr großes Team da leisten, ist bemerkenswert. Alte Tabellen bei den Verbänden erfragen? „Nein“, sagen beide und lachen. „Das kann man vergessen.“ In bislang vier Bänden bildet der DSFS im Werk „Fußball in Westdeutschland“ die Tabellen von 1945 bis 1966 ab – einschließlich aller Endrunden, Relegationen und Entscheidungsspiele bis oberhalb der Kreisklassen. In den höheren Ligen kommen die Kader hinzu. Wer hat mit wem fusioniert, wer wechselte die Gruppe, wie war der Modus – all das ist dort zu finden. Band fünf für die Zeit bis 1971 ist derzeit in Arbeit und umfasst wie die Bände zuvor die Verbände Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen.

Michael Schreiber ist der Projektleiter für die West-Chronik, die der Deutsche Sportclub für Fußballstatistiken herausgibt. Bislang sind vier Bände erschienen. Foto: DSFS

Woher die Leidenschaft kommt? „Ich habe mich schon immer für Statistiken interessiert. Die Bundesliga ist in diesem Punkt langweilig, weil das überall zu finden ist. Daher habe ich mich für den Amateurfußball interessiert“, sagt Schreiber (49), der aus Köln stammt, nun aber in Kerpen lebt. Bei Diepenbrock (50) ging es mit der Bundesliga aus – aber schon im Alter von fünf oder sechs Jahren. „Ich hatte einfach schon immer ein Faible für Zahlen“, sagt der Ottmarsbocholter. „2010 habe ich dann eine Anzeige im Kicker gesehen, dass es ein Treffen des DSFS gäbe.“ Da ging er dann hin, wurde später auch aktiv im Club tätig und ist seither fasziniert.

350 Mitglieder

Rund 350 Mitglieder hat der DSFS deutschlandweit. Dabei ist er ähnlich nach Regionen gegliedert wie der deutsche Fußball – dazu noch aufgeteilt in die Gruppe, die sich mit Vorkriegsergebnissen befasst und jene, die ab 1945 ansetzen. Gerade die frühen Jahre sind ungeheuer schwer zu recherchieren. „Je näher man an die Gegenwart kommt, desto einfacher wird es natürlich“, sagt Diepenbrock. Zweimal im Jahr gibt es Treffen für den gesamten Club. „Da sind dann 60 bis 80 Leute, die für ein Wochenende zusammenkommen“ – zumindest in Vor-Corona-Zeiten. Dazu kommen die regionalen Treffen. „Im Westen sind das vier pro Jahr“, so Diepenbrock. Dort tauscht man sich aus – und verteilt Aufgaben.

Die Arbeit ist mühselig. „Für die historischen Bände gehen wir in der Regel in Zeitungsarchive und gehen die Ausgaben Tag für Tag durch“, berichtet Schreiber. Denn wie die Verbände haben auch zahlreiche Vereine kaum zuverlässiges statistisches Material. „In den Archiven wird mühsam alles abgeschrieben oder, damit es schneller geht, abfotografiert.“ Dann geht es an die Auswertung. Spieltag für Spieltag werden die Tabellen erfasst. „Besonders kniffelig sind Nachhol- oder Wiederholungsspiele“, sagte Schreiber. Diepenbrock ergänzt: „Wir haben ein Programm, dass die Tabellen überprüft. Ohne Prüfung wird nichts veröffentlicht.“ Heißt: Passen die vergebenen Punkte zur Anzahl der Spiele? Sind die erzielten Tore und die Gegentore einer Tabelle in der Summe identisch? „Spannend kann es werden, wenn Spielwertungen erfolgen. Dann können solche Kontrollkriterien schon einmal nicht mehr übereinstimmen.“ Manchmal lassen sich Diskrepanzen nicht auflösen. „Dann gibt es aber immer einen Vermerk an der betreffenden Tabelle.“

Auch ein Band für die Vorkriegszeit

Für die historischen Bände hat man sich für alles oberhalb der Kreisebene entschieden. „Im fünften Band könnten die 1. Kreisklasse (heute wäre das die Kreisliga A, Anm.d.Red.) dazu kommen“, so Schreiber. Der Grund: „Die Lücken sind in den frühen Jahren in diesen Ligen einfach zu groß.“

Die Arbeit an Band 4 hat fünf Jahre in Anspruch genommen. „Beim nächsten könnte es etwas schneller gehen“, so Schreiber. Gründlichkeit ist die Tugend der Statistiker. Und was ist mit den Pokalwettbewerben? „Wir haben auch eine Pokalgruppe. Es kann sein, dass die Landespokale dort auch künftig ein Thema sein werden“, so Diepenbrock.

Zu den historischen Bänden gibt es jährliche Bücher zur jeweils gerade absolvierten Saison – Männer, Frauen, Nachwuchs. Zehn bis zwölf DSFS-Mitglieder arbeiten an den Jahresbänden, zwölf bis 15 an den historischen Werken. Apropos historisch: Auch die Vorkriegsgruppe hat für die Zeit von 1902 bis 1933 bereits einen historischen Band über den Fußball-Westen herausgebracht. Was es alles gibt, zeigt die Homepage des Vereins unter www.dsfs.de – dort gibt es auch einen Shop.