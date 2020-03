Wölfe lösen sich auf und treten dem OSC Rheinhausen bei

Die Fans des Handball-Oberligisten HC Wölfe Nordrhein schwenkten beim 28:22-Derbysieg über den VfB Homberg am Samstag bereits Fahnen in den Farben des OSC Rheinhausen. OSC-Boss Bernd Haack saß auf der Tribüne und beklatschte die Wölfe-Tore. „Ich besuche hier einen benachbarten Verein“, sagte Haack mit einem Schmunzeln. Doch dann bestätigte Haack: Die Wölfe werden seinem Verein beitreten, in der kommenden Saison wird der OSC Rheinhausen auf die Handball-Bühne zurückkehren.

Die Gespräche zwischen Wölfen und OSC laufen seit Monaten, nun geht es nur noch um die Formalien. Wölfe-Chef Klaus Stephan erklärte gegenüber der Redaktion, dass der Verein mit dem Verband im intensiven Austausch stehe.

Duisburger Spielgemeinschaft scheiterte

Noch immer läuft das Insolvenzverfahren des OSC, doch der Insolvenzverwalter, so Haack, habe grünes Licht für die Aufnahme der Handballer gegeben. Die Wölfe werden demnach ihren Verein auflösen und der Handball-Abteilung des OSC beitreten. Diese Abteilung bestand auch nach dem Rückzug aus dem Spielbetrieb weiter.

Im Mai 2013 bestritt der OSC Rheinhausen sein letztes Handball-Spiel. Nun wird es zur neuen Saison ein Comeback geben. Foto: Fabian Strauch

2013 hatten sich der OSC, Hamborn 07 und die Wölfe Nordrhein zur SG OSC Löwen Duisburg zusammengetan. Die Rheinhauser standen nach ihrem Zweitliga-Abenteuer finanziell am Abgrund, und auch den Hamborner Löwen ging es schlecht. Die Spielgemeinschaft scheiterte. Es stellte sich als eine Fehleinschätzung heraus, dass zwei Kranke gemeinsam gesunden könnten. Am Ende blieben nur noch die Wölfe übrig.

Die Verantwortlichen erkannten in den letzten Monaten, dass der HC Wölfe Nordrhein letztlich nicht mehr als ein künstliches Konstrukt war – ohne Bezug zu Rheinhausen und Duisburg. Dabei war der OSC Rheinhausen weit über die Stadtgrenzen hinaus bundesweit ein Begriff für Handball-Tradition. Dies wollen die Verantwortlichen nun wieder nutzen und in diesem Zuge neue Sponsoren gewinnen. Sportlich sieht es ohnehin gut aus: Die Mannschaft steht dicht vor dem Aufstieg in die Regionalliga.

Rheinhauser Spieler setzten Zeichen

Die Oberliga-Mannschaft der Wölfe hatte schon vor der Saison Zeichen gesetzt. Bei der Auswahl der neuen Trikots hatten sich die Spieler schon bewusst für die Vereinsfarben des OSC entschieden. Zudem entstand ein Transparent mit dem Schriftzug „Handballheimat Rheinhausen“, das mittlerweile bei den Spielen der Wölfe zum Inventar gehört. Trainer Thomas Molsner galt immer als ein Befürworter zur Rückkehr zum OSC.

Auch Wölfe-Funktionär Klaus Schuppert, der einst die Spielgemeinschaft „erfunden“ und auf den Weg gebracht hatte, begrüßt die bevorstehende Rückkehr zum OSC. Schuppert: „Der Rheinhauser Handball ist gut aufgestellt. Vor allem macht die Mannschaft viel Freude.“

Der OSC Rheinhausen hatte im Dezember 2018 die Insolvenz angemeldet. Der Klub war durch Fehlkalkulationen und Misswirtschaft beim Projekt „Sportwelt Rheinhausen“ in die Schieflage geraten. Mittlerweile sei der Verein auf einem guten Weg, so der Vorsitzende Bernd Haack, bald aus der Insolvenz entlassen zu werden.

Gespräche mit dem Turnerbund stocken

In den letzten Monaten gab es auch Gespräche mit dem Turnerbund Rheinhausen, der ebenfalls Interesse bekundet hatte, dem OSC beizutreten. Diese Verhandlungen stocken aber. „Seit Januar habe ich vom Turnerbund nichts mehr gehört“, so Haack. Im Raum stünden Forderungen des TB, die der OSC nicht erfüllen könne.