Wölfe Nordrhein feiern Aufstieg am Grünen Tisch

Duisburg. Auf Empfehlung des DHB stellt der Nordrhein-Verband den Spielbetrieb in der Regionalliga ein und kürt die Duisburger zum Aufsteiger.

Die Verantwortlichen des Handball-Oberligisten HC Wölfe Nordrhein hatten nach eigenem Bekunden am Freitag keine Getränke kalt gestellt, als sie den Anruf der Sportredaktion erhielten. Vereinschef Klaus Stephan und Trainer Thomas Molsner wussten auch noch nichts von ihrem Glück: Die Rheinhauser sind am Grünen Tisch in die Regionalliga aufgestiegen. Ohne Jubel, ohne Spielertrauben, ohne Fans, ohne Sekt.

Am frühen Nachmittag hatte der Deutsche Handball-Bund seinen Landesverbänden empfohlen, die Saison aufgrund der Corona-Krise abzubrechen – mit Aufsteigern und ohne Absteiger. Wenige Minuten später setzte der Nordrhein-Verbund dies um und teilte mit, die Aufstiege aus den höchsten Spielklassen der Verbände Niederrhein und Mittelrhein vorzunehmen. Damit sind die Rheinhauser in der nächsten Saison wieder Viertligist.

Noch eine Entscheidung beim HVN

„Okay, diesen Aufstieg nehmen wir mit“, sagte ein überraschter Wölfe-Coach Thomas Molsner. Klaus Stephan verwies darauf, dass die Entscheidung angesichts der eindeutigen Tabellensituation gerecht sei. Stephan: „Und ich freue mich auf das Derby gegen Dinslaken.“

Vom Handball-Verband Niederrhein gab es am Freitag noch keine Mitteilung. Es ist aber zu erwarten, dass er nachziehen wird.