Wölfe Nordrhein verpflichten Moritz Krumschmidt

Noch planen die Wölfe Nordrhein zweigleisig, doch angesichts ihrer Dominanz und ihres Vorsprungs in der Handball-Oberliga können die Rheinhauser guten Gewissens schon mehr als einen Gedanken der Regionalliga widmen. Der Spitzenreiter präsentierte nun seinen ersten Neuzugang für die nächste Saison. Vom Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach kommt Moritz Krumschmidt.

Auch am Strand aktiv

Der 29-Jährige, da ist sich Wölfe-Trainer Thomas Molsner sicher, wird auch in der Regionalliga deutliche Akzente setzen können. „Er ist unser absoluter Wunschspieler. Ich bin froh, dass es geklappt hat“, freut sich Molsner, der den Neuzugang in die Kategorie Führungsspieler einordnet. Krumschmidt, der in der Abwehr und auf der halblinken Position beheimatet ist, könne in schwierigen Situationen vorangehen und die Mannschaft mitreißen.

Molsner unterstreicht zudem, dass Moritz Krumschmidt als erfahrener Spieler gut in die junge Wölfe-Mannschaft passe. Die Verpflichtung des Mönchengladbachers, der übrigens gemeinsam mit Wölfe-Spieler Felix Molsner für die Universität Duisburg/Essen im Beachhandball aktiv ist, ist die erste Personalie der Rheinhauser für die kommende Saison.

In den nächsten Tagen dürften Namen im Paketformat folgen. Die Gespräche mit der aktuellen Mannschaft seien weit fortgeschritten, wie der Trainer erklärte. Demnach stehen die Zeichen gut, dass der Kader des Spitzenreiters weitgehend zusammen bleibt.

Krumschmidt soll nicht der einzige Zugang der Wölfe, die in der Liga am Samstag beim TV Oppum spielen, bleiben. Zwei bis drei weitere Neuverpflichtungen könnten noch folgen, wie Molsner verriet.