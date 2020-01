Duisburg. Der HC Wölfe Nordrhein will sich in den kommenden drei Spielen schadlos halten. Am Samstag kommt die SG Langenfeld II nach Rheinhausen.

Wölfe Nordrhein wollen die Tabellenführung ausbauen

Stolpern verboten! In der Handball-Oberliga treffen die ersten vier Mannschaften an diesem Spieltag in Heimspielen auf Teams, die sie unter normalen Umständen schlagen müssen. Das gilt auch für den Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein, der am Samstag um 19 Uhr in der Halle an der Krefelder Straße auf die SG Langenfeld II trifft.

Langenfeld steht auf dem neunten Tabellenplatz und kassierte am vergangenen Spieltag gegen Wuppertal eine 24:35-Klatsche. Thomas Molsner gehört nicht zu den Trainern, die sich von solchen Ergebnissen zur Nachlässigkeiten verleiten lässt.

Zudem verweist der Wölfe-Coach darauf, dass sich die Langenfelder Hilfe aus der ersten Mannschaft holen könnten und von daher schwer auszurechnen sind. Für Molsner gilt: „Wir haben das Hinspiel mit einer sehr konzentrierten Leistung gewonnen. So müssen wir nun auch im Rückspiel auftreten.“ Am zweiten Spieltag hatten die Rheinhauser 26:23 in Langenfeld gewonnen.

Schneider wieder im Training

Die Wölfe stehen aktuell mit 25:3 Punkten und mit fünf Zählern Vorsprung auf Platz eins. Die Verfolger Wuppertal, Königshof und Mönchengladbach müssen auf Ausrutscher der Wölfe hoffen. Molsner will sich in den nun anstehenden drei Spielen gegen Langenfeld, in Oppum und gegen Haan schadlos halten. „Ich glaube, dass unsere Konkurrenten auf diesem Weg etwas liegen lassen werden. Dann könnte unsere Situation bald noch komfortabler sein“, glaubt der Coach.

Derweil ist Sebastian Schneider nach einer langwierigen Knieverletzung samt Operation wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. „Er stand beim Spiel in Wuppertal sogar schon auf dem Spielberichtsbogen“, verriet Molsner. Wann Schneider aber tatsächlich wieder auf dem Parkett in Aktion treten wird, lässt der Trainer offen.

„Er hat derzeit das Pech, dass eine funktionierende Mannschaft da ist“, will Thomas Molsner nicht ohne Not die Struktur des Teams aufreißen.