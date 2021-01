Yasin Sahin verstärkt den Duisburger SV 1900

Duisburg 27-jähriger Yasin Sahin spielte schon für TuRU Düsseldorf in der Oberliga. Nun hat er beim DSV für diese und nächste Saison zugesagt.

Sobald die Fußball-Saison weitergeht und Training wieder erlaubt sein wird, kann der Fußball-Landesligist Duisburger SV 1900 einen Neuzugang begrüßen: Der zuletzt für TuRU Düsseldorf aktive Mittelfeldspieler Yasin Sahin hat sich den Wanheimerortern angeschlossen. „Er wird für den Rest in dieser Saison und auch in der kommenden Spielzeit für uns auflaufen“, erklärt Trainer Deniz Aktag.

Ein Allrounder im Mittelfeld

„Yasin ist ein Allrounder im Mittelfeld“, so der DSV-Sportchef. „Er kann auf beiden Außenbahnen, aber auch als Zehner eingesetzt werden. Bei uns planen wir ihn allerdings außen ein.“ Der 27-Jährige bringt einiges an Erfahrung mit: In der Landesliga spielte er bislang in Düsseldorf und Umgebung, zunächst für den TSV Eller 04, den VfL Benrath und den 1. FC Wülfrath, ehe er bei TuRU auch Oberliga-Luft schnupperte. Zwischendurch gab es Wechsel in die Bezirksliga zum SV Ditib Solingen beziehungsweise zu dessen Nachfolgeverein DV Solingen.

„Während seiner Zeit bei TuRU hat er sich einen Mittelfußbruch zugezogen, weswegen er dort nicht so oft spielen konnte. Inzwischen ist das aber komplett ausgeheilt“, freut sich Aktag auf seinen künftigen Spieler, auf den er während seiner Zeit als Trainer im Großraum Düsseldorf aufmerksam geworden ist. In der weiteren Planung legt Aktag seinen Fokus nun bereits auf die kommende Saison.