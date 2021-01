Zwei Neue für den TSV Bruckhausen

Duisburg Der TSV Bruckhausen steht in der Kreisliga A derzeit auf dem zweiten Platz. Für eine mögliche Saisonfortsetzung rüstet sich das Team.

Der Fußball-A-Kreisligist TSV Bruckhausen kann sich über zwei Verstärkungen freuen. Mit Toygun Tasci wechselt ein Abwehrspieler aus der zweiten Mannschaft des Mülheimer FC 97 zum TSV. Tasci spielte in seiner Jugendzeit unter anderem für den SC Bayer Uerdingen und den FSV Duisburg. Zudem schließt sich mit Elyesa Aydin ein vielversprechendes Talent dem derzeitigen Tabellenzweiten an. Aydin, der im Nachwuchs von Hamborn 07, dem MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet wurde, spielte zuletzt für die A-Jugend des FSV Duisburg in der Nieder­rheinliga. Somit rüstet sich der TSV für den Aufstiegskampf in der Kreisliga A, Gruppe 2, in der die Bruckhauser derzeit mit fünf Siegen aus sechs Spielen hinter Rheinland Hamborn (ein Punkt mehr) den zweiten Tabellenplatz belegen.