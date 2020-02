Duisburg. Die SG Duisburg steht in der Verbandsliga weiterhin ungeschlagen an der Spitze. Die RTV-Frauen haben Tuchfühlung zu Platz eines aufgenommen.

Zwei Siege im Schnelldurchlauf für die SG Duisburg

Ein Volleyballspiel am Samstag, ein weiteres vorgezogenes am Montagabend – das kann eine anstrengende Angelegenheit werden. Oder es handelt sich um Verbandsliga-Spitzenreiter SG Duisburg, der beide Partien in einer Gesamtzeit durchzieht, die andere für ein Spiel brauchen. Die Blau-Roten gewannen zunächst beim SV Neptun Aachen mit 3:0 (25:15, 25:19, 25:16) und legten schließlich daheim gegen den Osterather TV ein 3:0 (25:13, 25:16, 25:18) nach.

Obwohl die SG am Wochenende einige angeschlagene Spieler zu beklagen hatte, fanden alle den Weg in die Kaiserstadt – teils auch weil ein Spielervater sich die Mühe machte, per Auto dafür zu sorgen. Zudem kam auch Nachwuchsspieler Lukas Lemken, der sonst für die SG-Reserve in der Bezirksliga spielt, zu seinem ersten Einsatz in der Verbandsliga. Die Vorgabe von Trainer Markus Moormann lautete „Spaß haben und spielerisch variable schöne Aktionen kreieren“. Und das haben seine Spieler auch gezeigt. Das Team agierte in allen drei Sätzen konzentriert und besiegte den Vorletzten deutlich.

Am ungewohnten Montagabend im Krupp-Gymnasium sorgten zahlreiche SG-Fans für gute Stimmung. „Das war wirklich klasse“, freute sich Moormann. Die zuvor angeschlagenen Spieler waren wieder fit, sodass die Duisburger Mannschaft aktuell bis auf zwei Langzeitausfälle weitgehend komplett ist. Obwohl Osterath Dritter ist, spielte die SG erneut im Eiltempo und konnte zudem alle Spieler einsetzen. Nach 60 Minuten und 19 Sekunden hatten die Duisburger den 13. Sieg im 13. Spiel eingefahren. Weiter geht’s erst am 22. Februar mit dem Auswärtsspiel gegen den Kevelaerer SV.

Kontakt zur Spitze

Der Rumelner TV hat derweil in der Landesliga der Frauen wieder Tuchfühlung zur Tabellenspitze aufgenommen. Beim Spieltag im Steinbart-Gymnasium gewann die Mannschaft von Trainer André Engel souverän gegen Schlusslicht TV Gladbeck III mit 3:0 (25:15, 25:9, 25:19). „Das war ähnlich gut wie im Spiel zuvor – nur mit zwei kleinen Schwächephasen“, sagt Engel. „Im Großen und Ganzen haben wir den Gegner aber dominiert, das war auch unser Anspruch. Nächte Woche wird es dann schon deutlich härter gegen Borken. Wir sind aber gut darauf vorbereitet und haben gute Chancen, wenn wir an die Leistung der letzten beiden Spiele anknüpfen“, blickt der Coach auf das Spitzenspiel gegen Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld III voraus, der am Montagabend nur mit 3:2 bei der SG Reken/Gladbeck gewann und so einen Zähler liegen ließ. Damit beträgt der Rückstand des RTV nur noch ein Punkt. Der VC Eintracht Geldern II liegt zwei Punkte hinter Rumeln, hat aber auch noch ein Spiel mehr auszutragen. Letztlich werden diese drei Teams den Aufstieg unter sich ausmachen.

Zuvor war Gastgeber Freie Schwimmer Duisburg im Steinbart-Gymnasium im Einsatz und musste sich Geldern deutlich mit 0:3 (20:25, 14:25, 24:26) geschlagen geben. Der Auftakt war gut, die Schwimmerinnen machten wenige Angabefehler und spielten gute Angriffe. „Es hat sich aber früh gezeigt, dass wir in der Annahme nach wie vor Probleme haben“, berichtet Außenangreiferin Julia Keller. „Einige Geldener Spielerinnen machen sehr gute und starke Angaben, die uns Schwierigkeiten bereitet haben. Unsere Blocks über außen und diagonal waren fast nie zu, Gelderns Mittelangreiferinnen haben zudem recht variabel an uns vorbeigeschlagen.“ Das Fazit ist dennoch gut. „Wir hatten das Hinspiel gegen Geldern mit 3:0 gewonnen und es war das letzte Heimspiel im Steinbart-Gymnasium. Vielleicht wollten wir doch zu viel. Wir haben trotzdem gut gespielt, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat“, so Keller.

Am Samstag spielen die Schwimmerinnen in Geldern gegen die SG Baerl/Kamp-Lintfort. Der RTV muss in Gladbeck wie schon erwähnt gegen die RC Borken-Hoxfeld III ran – jeweils im Anschluss an die vorherigen Spiele.