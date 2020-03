1. FC Bocholt wirft RW Oberhausen aus dem Pokal

Am Niederrhein. Im Viertelfinale des Niederrheinpokals warf Oberligist 1. FC Bocholt den Regionalligisten RW Oberhausen mit 2:1 (1:0)-Erfolg aus dem Wettbewerb.

„So ‘was hat man lange nicht gesehen“, sangen die Fans noch bei der Pressekonferenz nach einem denkwürdigen Abend am Hünting. Im Viertelfinale des Fußball-Niederrheinpokals warf der gastgebende Oberligist 1. FC Bocholt den klar favorisierten Regionalligisten RW Oberhausen mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg aus dem Wettbewerb.

Der erste und der letzte Torschuss der „Schwatten“ saß. Nach einem Fehlpass im RWO-Aufbau schaltete der FC schnell um, Pascale Talarski nahm gegen seinen Ex-Klub Maß und traf aus 22 Metern in den Winkel zur Führung der Platzherren (5.). Auch in der Folge verhinderte die Mannschaft von Trainer Manuel Jara, dass der Gast die Partie vor rund 2000 Zuschauern in den Griff bekam.

Erst nach dem Seitenwechsel wurde RWO regelmäßig gefährlicher – auch, weil Bocholt nach der Roten Karte gegen Arman Corovic (56./Tätlichkeit) in Unterzahl auskommen musste. Gleichstand herrschte nach dem 1:1 durch Cihan Özkara (82.) nach Toren und Gelb-Rot für RWO-Kapitän Jannik Löhden (84.) nach Spielern.

Als sich viele Zuschauer und anscheinend auch die RWO-Abwehr bereits mit der Verlängerung angefreundet hatten, ließ Lars Bleker die Bocholter mit der letzten Aktion noch jubeln und vom großen Pokalcoup träumen. Die Auslosung des Halbfinales steigt am Montag.