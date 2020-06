100 Jahre SV Haldern: Aufschwung in der Tennisabteilung

In seiner 100-jährigen Geschichte bestand der SV Haldern zunächst 54 Jahre ausschließlich aus einer Fußballabteilung – mit Ausnahme eines kurzen Damen-Handball-Intermezzos von 1946 bis 1948. Doch ab 1974 wuchs der Gesamtverein und es entstanden neue Abteilungen. Seit 1974 wird im Lindendorf auch Tennis gespielt.

Seitdem hat sich vieles in der Abteilung getan. Der Verein verfügt über drei gepflegte Ascheplätze, die gerade erst mit modernen Bewässerungsanlagen ausgestattet worden sind, eine Trainingswand, eine große Spielwiese sowie ein Clubhaus, das in Eigenregie betrieben wird.

Einen großen Anteil daran hat der ehemalige Geschäftsführer der Tennisabteilung Rudolf Blömer. Blömer nahm als Diplom-Bauingenieur den Bau der Halderner Tennishalle in die eigene Hand und war mit seiner Frau Trude sowie der Familie Billenkamp von 1977 bis 1979 Eigentümer der Halle. Zudem war er maßgeblich am Bau des Clubhauses sowie der Tennisplätze beteiligt.

Blömer baute Halle und Vereinsheim

Zum „weißen Sport“ kam Blömer über Bekannte. „Wir waren über die Söhne mit der Familie Geerts befreundet und Rudi Geerts war Gründungsmitglied der Tennisabteilung. Da wir sehr sportlich waren, konnten wir uns schnell für den Sport begeistern“, erinnert sich Blömer.

Und auch seine Familie war tennisbegeistert. Ehefrau Trude war fester Bestandteil der Damendoppelspaß-Mannschaft und unterstützte ihre Männer immer tatkräftig als Fan bei den Turnieren. Auch die Söhne Christoph und Bertin spielten aktiv Tennis. Bertin war sehr ambitioniert, absolvierte zahlreiche Medenspiele und konnte sich mehrfach zum Stadtmeister krönen. Selbst nahm Blömer von 1977 bis 1998 an der Medensaison teil, musste aus gesundheitlichen Gründen dann aber aufhören und wechselte zum Golfsport.

Oostendorp führt Abteilung seit 2016

In der Vergangenheit konnte der SV Haldern durchaus einige Erfolge im Tennis feiern. So wurden mehrere Titel bei den Reeser Stadtmeisterschaften errungen und auch Aufstiege konnten gefeiert werden. Doch viel mehr Wert legen die Verantwortlichen auf den Spaßfaktor. „In unserer Abteilung sind alle Altersstrukturen vertreten. Das jüngste Mitglied ist sieben Jahre, das älteste 90 Jahre alt und hat sogar bis vor kurzem noch regelmäßig den Schläger geschwungen. Darum treffen sich einmal wöchentlich Jung und Alt, Einsteiger und Fortgeschrittene, um in geselliger Runde gemeinsam zu spielen. Bei uns wird Tennis als Familiensport gelebt“, unterstreicht Abteilungsleiterin Anna-Maria Oostendorp.

Seit dem 8. November 2016 bekleidet sie als Nachfolgerin von Winfried Stöwer, der sich über Jahrzehnte in der Abteilung engagierte, den Posten. „Ich wurde am gleichen Tag wie Donald Trump gewählt“, schmunzelt Oostendorp. Momentan sei aufgrund der aktuell schwierigen Lage natürlich im Verein noch deutlich mehr zu regeln als sonst.

Vor allem die Jugend wird auf den Courts neben dem Lindenstadion gefördert. „Wir stellen den Leistungsgedanken hinten an. Wir wollen Freude und Gemeinschaft sowie den Spaß am Ballsport vermitteln“, erklärt Jugendwartin Elke Kurzweil, die eine bedeutende Rolle für die Entwicklung der Nachwuchsmannschaften des SV Haldern spielt. 2008 übernahm Kurzweil das Amt und hat seitdem einiges verändert. „Unsere Tochter hat 2007 mit dem Tennis begonnen, weil sie unbedingt wollte. Damals war sie sechs Jahre alt, doch leider gab es hier nichts für die Kleinkinder. Eine Alternative wäre gewesen, bei einem anderen Verein anzufangen, doch das wollten wir eigentlich nicht. Daher habe ich den Versuch gestartet, zusammen mit der Tennisschule Wilczek, in Haldern etwas aufzubauen“, erklärt Kurzweil, die in der Meisterschaft selbst allerdings beim benachbarten TC BW Rees aktiv ist, da es in Haldern keine Damen 50-Mannschaft gibt.

Ein deutlicher Aufschwung in der Tennisabteilung begann 2010. Damals startete der Verein eine Kooperation mit der Lindenschule Haldern-Haffen-Mehr. So konnten die Lindendörfler auch im vergangenen Jahr eine stattliche Zahl von fünf Jugendmannschaften bei Medenspielen auf die Plätze schicken.

Aus dem Dornröschenschlaf geweckt

„Wir wollten etwas von unten aufbauen. Daher bieten wir in den Kindergärten auch Schnupperkurse an. In der Grundschule unterrichten wir sogar das Fach Ballschule Tennis. Durch diese Aktionen konnten wir sehr viele Kinder für den Verein gewinnen. Die vielen quirligen Grundschulkinder haben innerhalb kürzester Zeit richtig Leben in den Verein gebracht und ihn aus dem Dornröschenschlaf geweckt“, freut sich Kurzweil. Das Trainieren überlässt sie inzwischen allerdings hauptsächlich der jüngeren Generation. „Es gibt Jugendliche, die bereits den Trainerschein erworben haben. Das wird von den kleineren Kindern gut aufgenommen. Die finden das auch besser, weil sie da eher auf Augenhöhe sind.“

Doch auch abseits des Tennisplatzes ist die Jugend viel unterwegs. So gibt es zahlreiche Aktivitäten, die unternommen werden, wie zum Beispiel Ausflüge zur Xantener Südsee, das Nikolausturnier oder auch Zeltübernachtungen auf der Anlage in den Sommerferien. Ein Highlight ist der jährliche Besuch beim Profiturnier in Halle. „Da können die Kids mal Stars wie Roger Federer, Rafael Nadal oder Alexander Zverev hautnah erleben“, so Kurzweil.