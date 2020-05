100 Jahre Westfalia Anholt in 100 interessanten Bildern

Am 1. Mai ist der SC Westfalia Anholt exakt 100 Jahre alt geworden. Eigentlich sollte der runde Geburtstag mit einer großen Feier und einem Jubiläumsfest im August gebührend zelebriert werden, doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten beide Vorhaben abgesagt werden. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben.

Nun wollen die Anholter alle Feierlichkeiten im kommenden Jahr nachholen. So soll im Gründungsmonat Mai die Veranstaltung in der Gaststätte „Zum Mohren“ steigen und zwischen den Spielzeiten auch das Jubiläum gefeiert werden. „Das soll dann unter dem Motto ‘100 Jahre +1 Westfalia’ geschehen“, hat Karsten Schmeink, der zweite Vorsitzende der Westfalia, angekündigt.

Etwa 50 Seiten

Nichtsdestotrotz soll in diesem Sommer eine Chronik der gesamten 100 Jahre bei der Westfalia erscheinen. Geplant ist, dass diese im Juli vorgestellt wird. Verantwortlich dafür sind Karl Messing und Werner Schirrmacher. „Im Verein wusste man, dass ich so etwas gerne mache. Daher ist unser Ehrenmitglied Werner Schirrmacher im Oktober auf mich zugekommen und hat mich gefragt. Und dann sagt man ja nicht einfach nein“, schildert Messing schmunzelnd, wie er zu der Aufgabe der Chronik gekommen ist.

Bald können sich dann auch die Mitglieder anschauen, wie den Organisatoren das Werk mit circa 50 Seiten gelungen ist. Den wenigsten wird bekannt sein, dass der SC Westfalia nicht der erste Fußballverein in Anholt war. So gab es früher eine kleine Mannschaft beim Arbeiterverein und im Jahr 1919 entstand daraus der VfL Anholt, der sich aber nach der Gründung der Westfalia auflöste.

Spieler der ersten Anholter Mannschaft 1920. Foto: Westfalia Anholt

1924 wurde das Gelände „Am Pannebäcker“ das neue Domizil des Anholter Vereins und ist es bis heute geblieben. 1931 wurde ein Team des SC Westfalia erstmals Meister und stieg in die Bezirksklasse auf.

Alle Highlights lassen sich in den Aufzeichnungen zum Jubiläum nachlesen, wenn auch nur in Stichpunkten, wie Messing verrät: „Wir haben bewusst auf viel Text verzichtet und uns eher den Fotos gewidmet. Denn in der heutigen Zeit mit Facebook und Instagram lesen die Leute ja nicht mehr gerne so viel. Daher haben wir uns an der Idee 100 Jahre – 100 Bilder orientiert.“

Trikots vom VfB Rheingold

In gerade einmal drei Monaten brachten Messing und Co. alles in der Chronik unter, was den SC Westfalia Anholt seit der Gründung bewegt hat. So zum Beispiel auch, dass man kurz nach dem 2. Weltkrieg bei Nachbarvereinen in Emmerich, Bocholt, Millingen und Isselburg „betteln“ ging, um Trikots, Hosen und Fußballschuhe zu organisieren. Der VfB Rheingold Emmerich beispielsweise spendete einen kompletten, wenn auch gebrauchten Satz Trikots in den Farben schwarz und weiß, längs gestreift.

„Wir haben pro Woche mindestens vier Stunden damit verbracht, alles zusammenzufassen und die Bilder mit dem eigenen Gerät einzuscannen. Glücklicherweise hatte Werner Schirrmacher noch viele alte Fotos. Zudem haben wir zahlreiche Bilder aus der Bevölkerung erhalten, was uns sehr geholfen hat“, freut sich Messing über die rege Beteiligung.

Kreis-Pokalsieger 1964: Obere Reihe v.li. Stefan Lutz, Karl Giesen, Theo Brockmann, Peter Schmidt, Bernhard Angenendt, Werner Lamers, Ernst Mrosek, Franz Tenbrink, Josef Kock, Josef Koenders, Franz Lümen; Mitte v.li. Kurt Ruloffs, Hansi Geukes, Josef Haves; unten v.li. Hein Daniels, Werner Schirrmacher und Willi Schweckhorst. Foto: Westfalia Anholt

Einige weitere Höhepunkte bei den Schwarz-Weißen: In den 1960er Jahren konnte der Verein erstmals den Kreispokal gewinnen. 1971 wurde das erste Grenzlandpokalturnier in Anholt ausgetragen mit jeweils vier niederländischen und deutschen Mannschaften. Premieren-Sieger wurde der VV Gendringen nach einem 1:0- Sieg im Finale gegen die Westfalia.

Aufstiege in die Bezirksliga

Im September 1991 wurde die große Erweiterung der Anholter Anlage mit den beiden zusätzlichen Plätzen feierlich eingeweiht. 1996 kletterte die erste Mannschaft zum ersten Mal nach dem 2. Weltkrieg in die Bezirksliga. Zwar musste im folgenden Jahr der sofortige Abstieg in Kauf genommen werden, doch in der Spielzeit 1997/98 gelang der direkte Wiederaufstieg. 2000 musste die Westfalia erneut den Gang in die Kreisliga A antreten.

Was aber kaum einer für möglich gehalten hatte, war der prompte Wiederaufstieg 2001 nach einem packenden Saisonfinale in Biemenhorst. Allerdings konnte der Klassenerhalt in der anschließenden Saison wieder nicht geschafft werden und im Jahr 2002 ging es zurück in die A-Liga. Dort spielt die erste Mannschaft – mit einem Jahr Unterbrechung als B-Ligist in der Saison 2015/16 – bis heute.

Auf eine Dokumentation des Nachwuchsbereiches wurde größtenteils verzichtet. „Ich habe die Chronik des VfL Rhede gesehen und das gleicht ja schon fast einer Stadt-Chronik. Daher haben wir die Jugend nur kurz angesprochen. Da müsste man eine eigene erstellen. Sonst würde das einfach den Rahmen sprengen“, erklärt Messing.

Rund 430 Mitglieder

Derzeit ruht zwar auch in Anholt der Ball aufgrund der Corona-Krise, doch ansonsten nehmen aktuell zwölf Fußballmannschaften am offiziellen Spielbetrieb teil. Zudem darf sich der Verein über rund 430 Mitglieder freuen. Eigentlich sollten auch alle aktuellen Teams abgelichtet werden. „Leider ist es momentan ja nicht möglich, sich zu treffen, weshalb wir keine neuen Bilder aufnehmen konnten. Die Chronik verschieben wollten wir aber auch nicht.“