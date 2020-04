Absagen wegen Corona: Die Dauerläufer und der Stillstand

Am Niederrhein. Wegen der Coronavirus-Pandemie fallen der Drevenacker Abendlauf und der Dreiwiesellauf komplett aus. Gestartet wird erst wieder im nächsten Jahr.

Es kommt freilich längst nicht mehr überraschend, dennoch fiel den Verantwortlichen die Entscheidung nicht leicht. Der Drevenacker Abendlauf in Hünxe und auch der Dreiwiesellauf in Wesel werden in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden können. Die beiden beliebten Laufveranstaltungen reihen sich damit ein in die lange Liste der Veranstaltungen, die für das Frühjahr und den Sommer abgesagt werden mussten.

2009 war es ein starkes Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen, die den Drevenacker Abendlauf vorzeitig beendeten. Diesmal ist es eine noch höhere, wenn auch fast unsichtbare Gewalt, die die 17. Auflage der populären Laufveranstaltung am 3. Juli verhindert.

Auch NRZ-Heimatläufer betroffen

„Schweren Herzens haben wir entschieden, den Lauf für dieses Jahr komplett abzusagen“, erläutert Manfred Franz, Beisitzer der Abteilung Turnen und Leichtathletik der ausrichtenden TuS Drevenack, die Zwangspause durch die Corona-Pandemie. „Natürlich steckt da wie bei vielen anderen Veranstaltungen bereits eine Menge Arbeit, Herzblut und Geld drin. Aber wir haben ja quasi keine Wahl.“

133 Starter plus die automatisch angemeldeten NRZ-Heimatläufer hatten sich für die diversen Strecken mit Start und Ziel im Stadion Drevenack bereits angekündigt. Eine Verschiebung der Veranstaltung in den Herbst kommt für Franz nicht in Frage.

„Theoretisch gäbe es Anfang September noch einen möglichen Termin für unsere Region. Aber wie die Kollegen in Hamminkeln oder Wesel ja auch bereits betonen, haben wir eine Verantwortung nicht nur den Teilnehmern, sondern auch den vielen Helfern gegenüber“, so der Abendlauf-Chef-Organisator. „Wir haben normalerweise rund 1400 Teilnehmer, zusammen mit den Helfern und Zuschauern sind das 2000 Leute. Und ich glaube nicht, dass bis dahin ein Impfstoff gegen das Virus entwickelt ist.“

Traurige Gesichter bei den großen und kleinen Läufern der Region: Wegen der Corona-Krise fällt auch der Dreiwiesellauf in Wesel in diesem Jahr komplett aus. Foto: Christian Creon / FFS

Manfred Franz weiter: „Zudem bliebe die Unsicherheit, ob dieser Termin im September überhaupt zu halten ist. Möglicherweise würden wir erneut alles in die Wege leiten und zwei Wochen vorher verlängert die Politik das Verbot für Großveranstaltung über den 31. August hinaus.“

So steigt der nächste Abendlauf der TuS Drevenack erst wieder am Freitag, 2. Juli, 2021. „Wenn man uns lässt, würden wir den dann sehr gerne wieder ausrichten“, schließt Manfred Franz.

Die Leichatathletik-Abteilung des Weseler TV hat schon eher als ursprünglich geplant eine Entscheidung getroffen. Hintergrund ist, dass „die politischen Entscheidungsträger sich bis Ende August gegen Großveranstaltungen ausgesprochen haben“, so Abteilungsleiter Dieter Jantz. Dementsprechend zog der WTV auch die Reißleine und sagte den für den 7. Juni vorgesehenen Dreiwiesellauf ab.

24. Dreiwiesellauf am 6. Juni 2021

Im Rahmen einer Telefonkonferenz hatten sich die Verantwortlichen des WTV ausgetauscht. Auch wenn es noch keine genaue Definition für eine Großveranstaltung gibt, so wäre nach Ansicht von Jantz „der Dreiwiesellauf weitestgehend betroffen“. Schließlich sei immer von mehr als 1000 Personen im Auestadion auszugehen. „Und die befinden sich dann in einem relativ engen Raum“, so der Abteilungsleiter.

So erlebt die 24. Auflage des Dreiwiesellaufs eine Premiere, auf die Dieter Jantz gerne verzichtet hätte – erstmals erfolgt eine Absage der beliebten Breitensportveranstaltung mit Dreierstaffeln rund um den Auesee. Dabei berücksichtigt der WTV auch, dass teilnehmende Schulen keine Möglichkeit der Vorbereitung besitzen. Zudem ist die Veranstaltung ein beliebtes Firmen-Event, oft mit Staffeln des Marienhospitals und des Evangelischen Krankenhauses – dort bestehen derzeit andere Prioritäten. Auf eine Verschiebung in den Herbst hinein verzichtet der Verein, da es starke Konkurrenz durch andere Läufe geben würde. Der 24. Dreiwiesellauf steigt nun am 6. Juni 2021.