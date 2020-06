Acht Mannschaften des TC RW Emmerich starten in die Saison

Am kommenden Dienstag ist es endlich soweit: Die Tennisspieler starten nach einer vierwöchigen Corona-Verzögerung in die Sommer-Freiluftsaison. So auch der Tennisclub Rotweiss Emmerich. „Nach dem abrupten Abbruch der Winterhallenrunde stand die Durchführung der Medenspiele lange Zeit auf wackligen Füßen. Auch nach den Anfang Mai erlassenen Lockerungen war noch nicht klar, in welchem Umfang die Medenspiele stattfinden können“, sagt Sportwart Roman Mohnen.

Trennung durch die Ferien

Mittlerweile aber habe der Tennis-Verband Niederrhein (TVN) ein entsprechendes Hygienekonzept vorgelegt, das dafür sorge, dass die Saison bedenkenlos durchgeführt werden könne. „Wir freuen uns nun auf die spannenden Partien auf unserer Anlage“, sagt Mohnen. Herausfordernd aber sei die Terminierung der Begegnungen. Immerhin werden während der sechswöchigen Sommerferien keine Partien durchgeführt.

„Diese Splittung der Saison stellte viele Mannschaften vor Schwierigkeiten, da man noch nie Spiele im August und September absolviert hat und diese Termine mit den Urlaubsplänen vieler Spieler kollidieren“, sagt Roman Mohnen. Auch aus diesem Grund habe er vier der zwölf Medenmannschaften vom Spielbetrieb abmelden müssen. Diese Möglichkeit hatte der TVN allen Teams bis zum 30. Mai geboten.

So nehmen die Damen 40 und 55 sowie die Herren 60 und 65 nicht an der Freiluft-Spielzeit teil. Besonders bitter ist die Absage für die Herren 65. Als Aufsteiger wären die Senioren in der Regionalliga an den Start gegangen. „Nachdem bereits vier Teams abgesagt hatten, haben auch wir uns entschieden, auf einen Start in diesem Sommer zu verzichten. Das ist natürlich schade. Jetzt müssen wir uns halt auf die nächste Saison freuen“, so Mannschaftsführer Manfred Kurth „Wir werden aber weiterhin trainieren und geplant ist, dass wir im August und September das eine oder andere Freundschaftsspiel bestreiten werden“.

Herren starten in der Bezirksklasse A

„Da es in dieser Saison keine Absteiger geben wird, können die übrigen acht Mannschaften zumindest frei aufspielen und die wieder gewonnene Freiheit auf dem Tennisplatz genießen“, sagt Mohnen.

So werden die Herren der offenen Klasse nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr in der Bezirksklasse A an den Start gehen. Die Mannschaft um Kapitän Cyprian Langen trifft am Sonntag, 14. Juni, auswärts auf den Crefelder HTC. „Wir haben als Herren I den Klassenerhalt anvisiert. Der ist uns nun nicht mehr zu nehmen. Daher wollen wir uns jetzt darauf fokussieren, schnellstmöglich in den Rhythmus zu finden und eine versöhnliche Saison zu spielen“, sagt Langen. Besonders freue er sich auf das Derby gegen den TC Kalkar, das allerdings erst Ende August auf die Emmericher wartet.

Die zweite Herren-Mannschaft um Roman Mohnen spielt in dieser Saison in der Kreisliga. „Es ist unser Ziel, neue Spieler in die Mannschaft zu integrieren, um so breiter aufgestellt zu sein und Nachwuchsspielern den Sprung in eine Senioren-Mannschaft zu ermöglichen“, sagt Kapitän Mohnen.

Damen wollen sich etablieren

Die Damen kämpfen wiederum in der Bezirksliga um Punkte. Dort treffen sie auch auf den Lokalrivalen TC RW Goch. Die erste Partie wartet am 14. Juni. Dann geht es vor heimischem Publikum gegen den TC Schiefbahn. „Da der Klassenerhalt in dieser Übergangssaison bereits gesichert ist, sehen wir diese Spielzeit als Vorbereitung an, sodass wir uns im nächsten Jahr in der Bezirksliga etablieren können“, sagt Mannschaftsführerin Saskia Mohnen. Besonders freue sie sich über die neue Akteurin Christina Plügge.

Die Damen-Reserve geht erneut in der Kreisliga an den Start. Die Damen 40 II spielen in der Bezirksklasse A, die Damen 40 III in der Kreisliga um Zählbares. Die Herren 40 schlagen in der Bezirksklasse B auf, die Herren 50 in der BK C. Die Herren 60 um den Vereinsvorsitzenden Gregor Langen messen sich mit der Konkurrenz in der BK A.