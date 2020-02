Annalena Diks holt die Goldmedaille und bleibt in Solingen

In den ersten Wochen des Jahres hatte Annalena Diks ein intensives Programm zu absolvieren. Zunächst standen für die aus Emmerich stammende Badmintonspielerin in Refrath die Westdeutschen Meisterschaften auf dem Programm. Dort durfte sich die 20-Jährige über die Goldmedaille im Einzel freuen. „Danach hatte ich die Krämpfe meines Lebens“, erzählte die Siegerin nach dem kräftezehrenden Turnier mit einem Schmunzeln. „Ich wusste, dass ich alle schlagen kann, aber dazu musste alles passen“. Und das tat es dann auch.

Finale gegen die Doppelpartnerin

Im Finale traf Diks auf ihre Doppelpartnerin und Vereinskollegin vom STC BW Solingen, Alicia Molitor. Diks setzte sich in einem spannenden Match in zwei hart umkämpften Sätzen mit 21:19, 26:24 durch. „Wir kennen uns sehr gut und unsere Duelle sind meist sehr ausgeglichen“, war die Gewinnerin glücklich, dass sie diesmal das bessere Ende auf ihrer Seite hatte.

Diks und Molitor holten im Damen-Doppel gemeinsam die Silbermedaille. Nur die Kombination Hannah Pohl/Lisa Kaminski (BC Beuel) war im Finale zu stark.

Kompletter Medaillensatz

Im Mixed trat sie zusammen mit Teamkollege Niclas Lohau an. Das Duo kämpfte sich bis ins Halbfinale, wo es eine Zweisatz-Niederlage gab. Bronze machte den Medaillensatz bei der Westdeutschen perfekt.

Anschließend ging es für Diks zu den Deutschen Meisterschaften nach Bielefeld. Hier kam zunächst im Mixed – erneut mit Niclas Lohau – schon nach dem Auftaktspiel das Aus. „Das war unerwartet“, räumte die STC-Akteurin ein.

Im Einzel gelangte sie dann bis ins Achtelfinale, wo sie Brid Stepper (TV Marktheidenfeld) denkbar knapp mit 21:23, 22:20, 19:21 unterlag. „Das war ein richtig gutes Spiel und darauf kann man trotz der Niederlage aufbauen“, meinte Diks.

Im Doppel erreichte sie mit Alicia Molitor das Viertelfinale, wo die Paarung gegen Kilasu Ostermeyer/Franziska Vollmann (TV Refrath/1. BC Bischmisheim) in zwei Sätzen das Nachsehen hatte. „Die Gegnerinnen waren einfach sicherer und routinierter“, erklärte Diks.

In der 2. Bundesliga befindet sich Annalena Diks mit ihrem Team inzwischen auf der Zielgeraden in dieser Saison. Nur noch zwei Partien sind am 14. und 15. März zu bewältigen. Der STC BW Solingen wird die Spielzeit sehr wahrscheinlich auf dem vierten Tabellenplatz abschließen. „Das ist ein super Ergebnis für uns“, findet Diks.

Vierter Tabellenplatz

Weil die besser platzierte Konkurrenz den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse nicht wagen will, wurden auch die Solinger gefragt, ob sie in der kommenden Saison in der 1. Liga aufschlagen wollen. Doch sie lehnten ebenfalls ab. „Wir sind in dieser Klasse optimal aufgehoben“, begrüßt Diks, die mit 23 Siegen in 32 Matches die viertbeste Ausbeute aller Aktiven aufweist, die Entscheidung des Vereins.

So steht auch schon fest, dass die Emmericherin in der nächsten Spielzeit weiter das Solinger Trikot tragen wird. „Die gesamte Mannschaft wird zusammenbleiben“, freut sich die 20-Jährige auf weitere Auftritte mit den Klingenstädtern.

Keine Spiele mehr in Wesel

Wegfallen werden für Diks dann allerdings die Partien gegen den Ex-Verein BV RW Wesel, der bekanntlich trotz momentaner Tabellenführung seinen Rückzug aus der 2. Bundesliga bekanntgegeben hat. „Das ist natürlich schade, da ich immer wieder gerne in die Weseler Halle zurückgekommen bin. Ich kann den Schritt aber durchaus nachvollziehen, wenn man dort künftig vor allem auf die Jugend setzen will“.