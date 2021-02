Aron Seesing unterzeichnet den ersten Profivertrag

Am Niederrhein Der gerade 18 Jahre alt gewordene ehemalige Akteur der HSG HMI kommt als Kreisläufer bereits zu Einsätzen im Dormagener Zweitligateam.

Aron Seesing freut sich über seinen ersten Profivertrag im Handball. Der gebürtige Halderner, der am 14. Januar seinen 18. Geburtstag feierte, unterzeichnete jetzt das begehrte Arbeitspapier bei seinem aktuellen Verein, dem TSV Bayer Dormagen, der in der 2. Handball-Bundesliga spielt. „Aron ist eines der großen Talente, denen die Zukunft gehört“, so Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel auf der vereinseigenen Website. „Er hat sich hervorragend in den bisherigen fünf Jahren beim TSV entwickelt und es spricht für ihn, dass er in seinem ersten Jahr in der A-Jugend auch schon Zweitligaluft schnuppern konnte.“

Bestätigung für die guten Leistungen

Der Kreisläufer wechselte im Jahr 2016 von der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg zum Handball-Zweitligisten und entwickelte sich stetig weiter. „Ich fühle mich sehr gut aufgehoben in Dormagen und ich glaube, es ist eine Bestätigung für die gezeigten Leistungen, wenn man bereits mit 18 Jahren einen Profivertrag erhält. Es macht mich unfassbar stolz, ist aber nur ein erstes Ziel von vielen weiteren“, so der ehemalige Schüler der Gesamtschule Hamminkeln.

Lehrgänge bei der Jugend-Nationalmannschaft

In dieser Zweitliga-Saison absolvierte Seesing, der auch schon Einladungen zu Lehrgängen der Jugend-Nationalmannschaft des Deutschen Handball Bundes erhalten hat, sieben Spiele, in denen er zwei Tore erzielen konnte. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich schon so viel spielen darf. Es ist immer schwierig, wenn man aus der A-Jugend kommt, Fuß zu fassen“, erklärt Seesing, der sogar noch jüngerer Jahrgang in dieser Altersklasse ist.

Aktuell liegt der 1,96 m große Kreisläufer mit seiner Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz, die aus 13 Spielen 17 Zähler holen konnte. Seesing: „Wir wollen weiterhin so konstant gute Leistungen zeigen, müssen aber auch noch als Team an uns arbeiten, um den nächsten Schritt zu gehen.“ flofi