Sabrina Angenendt und Isabell Derksen vom TV Elten bedauern, dass in diesem Jahr der pro kids Lauf nicht stattfinden kann.

Leichtathletik Auch der Eltener pro kids Lauf wird in diesem Jahr abgesagt

Elten. Auch das Familiensportfest kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die zehnte Auflage steigt erst 2021.

Mit dem pro kids Lauf in Elten ist jetzt eine weitere Laufveranstaltung in der Region aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. „Die Entscheidung ist allen Beteiligten nicht leicht gefallen. Wir waren seit April mit dem TV Elten in Gesprächen und haben vereinbart, dass wir erst einmal abwarten, wie sich die Situation entwickelt, um dann im Juli eine Entscheidung zu treffen“, erklärt Gaby Niemeck von pro kids. Die ist nun gefallen. Die für September geplante Veranstaltung wird nicht stattfinden.

„Es wäre in diesem Jahr der zehnte pro kids Lauf gewesen und es sollte ein paar Extras geben, wie beispielsweise die Ehrung der schnellsten Erzieherin, um noch mehr Leute zum Mitmachen zu aktivieren“, so Niemeck. „Der pro kids Lauf ist immer ein großes Familienfest. Das wird es nun in diesem Jahr leider nicht geben“.

Keine Online-Variante

Überlegt wurde stattdessen eine Onlinevariante. „Wir haben uns aber letztendlich dagegen entschieden“, erklärt Sabrina Angenendt, erste Vorsitzende des TV Elten, der den Lauf ausrichtet. „Das wäre nicht das gleiche. Viele Kinder nehmen an dem Lauf teil, weil ihre Freunde es auch tun.“

Der zehnte pro kids Lauf soll nun im kommenden Jahr gemeinsam mit dem hundertjährigen Bestehen des Vereins steigen.