Auch der Kreis 11 stimmt für einen Abbruch der Spielzeit

Die virtuelle Konferenz-Tour des Fußball-Verbandes Niederrhein hat am Samstag auch im Kreis Rees-Bocholt (11) Station gemacht. „Mit einem ähnlich eindeutigen Ergebnissen wie bei den umliegenden Kreisen“, so Peter Koch, Kreisvorsitzender. „Die Vereine haben mit großer Mehrheit bei einer Gegenstimme für einen Abbruch der Saison, mit Aufsteigern und ohne Absteiger gestimmt.“

Und Koch kann dies nachvollziehen: „Die Vereine brauchen jetzt Planungssicherheit. Natürlich weiß niemand genau, was dann in drei, vier Monaten sein wird. Aber wenn es für die Vereine im Verband mittlerweile als beste Lösung erscheint, die Saison abzubrechen, dann sollte das auch so umgesetzt werden.“

Unterschiedliche Wertungen

Von den 51 Vereinen im Verband hatten 40 Vertreter an der Videokonferenz teilgenommen, ebenso FVN-Präsident Peter Frymuth, der Vorsitzende des Verbandsfußballausschusses Wolfgang Jades sowie der Vorsitzende des Verbandsjugendausschusses Michael Kurtz.

„Es läuft offenbar auf einen Abbruch hinaus“, sagte auch Wolfgang Jades. Denn auch bei den Videokonferenzen der Frauen- und Futsal-Spielklassen lag das Abbruchvotum bei rund „75 bis 80 Prozent“, so Jades. Noch deutlicher war es bei den ersten vier Konferenzen der FVN-Kreise. „Da waren immer um die 90 bis 95 Prozent für einen Abbruch“, fasst Jades zusammen.

PSV erneut einzige Gegenstimme

Die eine Gegenstimme zum Saisonabbruch kam erneut von Björn Assfelder, Sportlicher Leiter des PSV Lackhausen. Bereits bei der Landesliga-Konferenz hatte der 37-Jährige in seiner Funktion als Trainer der Postsportler für eine andere Idee geworben. Er sieht die Fortsetzung der Spielzeit bis Ende Juni des kommenden Jahres als beste Alternative an. Schließlich seien die jetzt noch ausstehenden elf Spieltage schneller über die Bühne zu bringen als eine komplette Saison.

Er habe starke Bedenken, dass ab dem 1. September oder 1. Oktober wieder gespielt werden könne. „Und wenn, dann in der Oberliga nach meiner Rechnung mit 21 Mannschaften. Das ist ambitioniert“, so Assfelder. „Aber wir akzeptieren natürlich ohne Frage auch einen Abbruch, plädieren dann allerdings für die Quotientenregelung“, sagt der PSV-Vertreter.

„Natürlich gäbe es noch Details bei den Aufstiegsfragen zu klären und bei der Jugend wäre es noch etwas komplizierter. Klar ist auch, dass es dann Härtefälle geben wird“, so Peter Koch. „Was mich aber sehr beeindruckt hat ist, wie fair und vernünftig alle Vereinsvertreter miteinander umgegangen sind und wie sachlich diskutiert wurde. Alle haben eingesehen, dass diese Entscheidung unheimlich schwer ist und alle haben zugesichert, sie am Ende zu akzeptieren.“

Auch SV Haldern ist für vorzeitiges Ende

Besonders spannend ist das im Kreisliga-Oberhaus, wo der SV Haldern (45 Punkte) derzeit an der Spitze thront, aber zwei Spiele mehr ausgetragen hat als Fortuna Millingen (42) und Olympia Bocholt (41). Nach der Quotientenregelung (Anzahl der Punkte durch Anzahl der Spiele) wäre des SV Haldern, der auch die Hinrunde als Erster beendete, nämlich ganz knapp nur noch Dritter im Bunde.

Aber auch eben dieser SV Haldern sprach sich für das vorzeitige Ende der weiterhin ja nur unterbrochenen Spielzeit aus. „Wir haben uns für den sofortigen Abbruch ausgesprochen, um eine gewisse Planungssicherheit für die Trainer, Mannschaften, die Zu- und Abgänge sowie die Jugendspieler zu haben“, erklärte Markus Sprenger, stellvertretender Fußball-Abteilungsleiter des Vereins.

„Wir sind der Meinung, dass die Saison dann auch gewertet werden sollte. Da die Anzahl der Mannschaften pro Liga jedoch deutlich steigen würde, wenn es keine Absteiger geben sollte, haben wir – wie einige andere Vereine – den Vorschlag unterbreitet, die Anzahl der Staffeln in der Landes- und Bezirksliga zu erhöhen. Mit einem vermehrten Aufstiegsrecht hätte man dann die Möglichkeit, die darunterliegenden Ligen wieder auf die ursprüngliche Mannschaftsstärke zu reduzieren“, so Sprenger. „Es ist auf jeden Fall gut, dass alle Vereine mit in diese schwierige Entscheidung einbezogen werden.“

Ende Mai oder Anfang Juni

Am nächsten Donnerstag hat der FVN dann auch den letzten seiner 13 Kreise nach dessen Meinungsbild befragt. Am Freitag steht eine Videokonferenz des Verbandspräsidiums mit den Kreisvorsitzenden an, am Samstag eine Präsidiumssitzung. Der FVN berät sich mit Fachanwälten für Verbands- und Vereinsrecht. Es läuft aber darauf hinaus, dass ein außerordentlicher Verbandstag als höchstes Gremium final über den Abbruch entscheiden muss. Das könnte Ende Mai oder Anfang Juni passieren.