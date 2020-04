Bei Abbruch: Aufstiegschancen des RSV Praest steigen

Am Niederrhein. Bei einer weiteren Video-Konferenz mit dem FVN sprechen sich 79 von 91 Bezirksliga-Vereinen für ein vorzeitiges Ende der Saison aus.

Die Video-Konferenzen des Fußballverbandes Niederrhein bringen weiterhin deutliche Ergebnisse. Nach den Oberliga- und Landesliga-Vereinen sprach sich auch eine große Mehrheit der Bezirksligisten für den Abbruch der Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. 79 der 91 Vereinsvertreter aus den sechs Gruppen stimmten für ein Ende der Spielzeit.

„Es scheint sich ein klares Bild abzuzeichnen“, sagt der Fußballausschussvorsitzende Wolfgang Jades, der für den FVN an der Konferenz teilnahm. In der Bezirksliga-Gruppe 5 votierten 14 der 16 Teilnehmer für den Abbruch, darunter auch die Vertreter des RSV Praest, Vorsitzender Michael Kühn und Trainer Roland Kock.

Spitzenreiter in der Gruppe 5

Für den Verein aus dem Emmericher Süden hätte ein Abbruch unmittelbare Konsequenzen, denn dann würden die Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga sofort deutlich steigen. Aktuell führen die Schwarz-Gelben die Gruppe 5 mit 46 Punkten an, dahinter folgt der Mülheimer FC 97 mit 45 Punkten, hat allerdings eine Partie weniger ausgetragen. Sollte die Quotientenregel Anwendung finden, wäre der RSV Zweiter. Auch diese Platzierung sollte wohl zum Sprung in die höhere Klasse reichen, zumal angedacht ist, eine dritte Landesliga-Gruppe einzurichten.

„Sollten wir am Ende tatsächlich die Möglichkeit haben, werden wir den Aufstieg auch wahrnehmen. Unabhängig von den Umständen haben wir das sicher auch verdient, gerade mit unserer Serie von 29 Punkten aus den letzten elf Spielen“, würde sich Roland Kock über einen zweiten Aufstieg des RSV unter seiner Regie freuen.

Faires Miteinander

Von den Vertretern der Bezirksligisten, die Gruppen 5 und 6 wurden bei der Video-Konferenz zusammen abgearbeitet, zeigte sich Kock angenehm überrascht. „Das war alles sehr sportlich. Alle haben gesagt, dass sie jede Entscheidung akzeptieren. Respekt auch an die Funktionäre, die sich viel Mühe geben“.

Absteiger soll es auch nach dem Willen der Bezirksligisten nicht geben, wie in Sachen Aufsteiger (aktueller Tabellenstand, Hinrunde, Quotientenregelung) gewertet wird, dies ist derzeit noch außen vor. Hingegen zeichnet sich ab, dass je eine zusätzliche Landesliga- und Bezirksliga-Gruppe immer mehr Befürworter findet.

Vorstellbare Variante

„Das ist eine vorstellbare Variante“, äußert sich auch Wolfgang Jades eher positiv zu kurzfristig mehr Gruppen in den beiden Klassen. Diese Idee habe der Verband im Vorfeld selbst angeregt. Lobende Worte gibt es vom Ausschussvorsitzenden des FVN auch für die Vereine. „Das war schon phänomenal. Alle haben sich sportlich sehr fair verhalten. Selbst diejenigen, die den Aufstieg knapp verpassen würden, wollen die Entscheidung akzeptieren.“ So haben die Video-Konferenzen schon mal eine Befürchtung zerstreut: Eine Flut an Klagen wird den Verband nicht ereilen.

In der Gruppe 5 bestätigten auch der SV Biemenhorst und Viktoria Buchholz, die als Tabellendritte und -vierte noch aussichtsreich im Aufstiegsrennen liegen, dass sie alle Entscheidungen annehmen werden. „Wir würden auf keinen Fall ei-nen juristischen Weg einschlagen“, unterstreicht der Biemenhorster Coach Jürgen Stratmann. „Egal zu welcher Entscheidung man letztendlich kommen wird, sowohl bei den aktuellen Platzierungen als auch der Quotientenregel oder der Hinrundentabelle, wir würden in allen drei Fällen nicht auf einem der ersten beiden Plätze liegen und dann sollte man das auch sportlich fair akzeptieren“.

Biemenhorst akzeptiert Entscheidung

Stratmann befürwortet ebenfalls übergangsweise eine weitere Bezirksliga-Gruppe. „Das dürfte auch den Vorteil haben, dass diese möglicherweise kleiner wird und wir in der nächsten Zeit flexibler wären. Die Gruppen dürfen auf keinen Fall noch größer werden. Es sind jetzt schon zu viele Spiele“, findet der Coach aus Haldern, der im Übrigen hofft, in der kommenden Saison wieder auf seinen Heimatverein zu treffen.

So führt der SV Haldern die Tabelle der Kreisliga A momentan an, hat aber zwei Spiele mehr als die direkten Konkurrenten Fortuna Millingen und Olympia Bocholt bestritten, was hier zu sehr schwierigen Entscheidungen hinsichtlich der Aufstiegsfrage führen könnte.

Am Dienstag setzt der FVN die Video-Konferenzen mit den Niederrhein-, Landes- und Bezirksligisten im Damenbereich fort. Auch die 13 Kreise sollen gehört werden, natürlich ebenfalls online. Wie und wann dies genau vonstatten gehen soll, diese Entscheidung wird am Wochenende getroffen. „Auf jeden Fall war es der richtige Weg, dass wir die gesamte Basis mitnehmen“, so Jades. Das Feedback bestätigt ihn in seiner Einschätzung.