Bergamo-Profi Robin Gosens ist für Publikumspreis nominiert

Robin Gosens gehört in diesem Jahr zu den Nominierten des gemeinnützigen Vereins Deutscher Fußball Botschafter. Die Auswahl der elf im Ausland unter Vertrag stehenden Fußballprofis traf die Jury um den Vorsitzenden Rainer Holzschuh. Noch bis zum 17. Mai können Fußballfans für ihre Favoriten per Online-Voting abstimmen.

Der Eltener in Diensten des italienischen Champions League-Viertelfinalisten Atalanta Bergamo befindet sich damit in einem illustren Kreis. So stehen außerdem zur Wahl: Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Benedikt Höwedes (Lokomotive Moskau), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Toni Kroos (Real Madrid), Marko Marin (Al-Ahli Dschidda), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon), Lukas Podolski (Antalyaspor), Antonio Rüdiger (FC Chelsea) und Leroy Sane (Manchester City).

Unterstützung für soziale Projekte

Zum achten Mal würdigt der Deutsche Fußball Botschafter e.V. Fußballer und Trainer für ihr sozial-gesellschaftliches Engagement im Ausland und zeichnet sie für ihren Beitrag zum positiven Bild Deutschlands in der Welt aus. Alle Auszeichnungen gehen mit der Unterstützung eines sozialen Projekts einher, so konnten bereits über 30 soziale Projekte weltweit gefördert werden.

Derweil wartet auch Robin Gosens sehnsüchtig darauf, möglichst bald wieder gegen das Leder treten zu dürfen. Er „vermisse nichts mehr als den Ball am Fuß und einfach mal wieder den Geruch von Rasen zu schnüffeln. Die Jungs in Deutschland dürfen das schon wieder, wenn auch weit weg von der Normalität. Aber einfach nur die Schuhe zu schnüren und den Rasen zu betreten – das wäre ein Highlight mittlerweile“, sagte der 25-Jährige der Bild am Sonntag.

Unsicherheit macht fertig

In Italien, das in Europa weiter der Hotspot der Coronavirus-Pandemie ist, gilt bis zum 3. Mai eine Ausgangssperre. „Diese Unsicherheit macht mich mittlerweile fertig. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht“, erklärte Gosens: „Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist, dass der Verband vorgegeben hat, die Liga zu Ende zu spielen. Wie, wann, in welcher Form – darüber haben wir noch gar keine Informationen“, so der Eltener. Auch der Kontakt zu seinen Mitspielern beschränke sich auf den Austausch in einer Whatsapp-Gruppe.

„Phantom-Nominierung“ für die Nationalmannschaft

Gosens, der aufgrund der Krise nach eigener Aussage zwischenzeitlich eine Rückkehr nach Deutschland erwogen hatte und dessen Ziel weiter ein Engagement in der Bundesliga ist, schöpfte allerdings Kraft durch seine „Phantom-Nominierung“ für die Nationalmannschaft.

„Ich habe auch nur aus den Medien erfahren, dass ich im März nominiert werden sollte. So bin ich mal kurz gedanklich weggekommen von dem ganzen Leid und der Traurigkeit. Dafür bin ich dankbar“, erklärte der Linksfuß: „Für mich war es nach Wochen in der Quarantäne einfach herrlich, wieder mal eine positive Nachricht zu erhalten. Ich gehe davon aus, dass mich Jogi Löw unter normalen Umständen kontaktiert und informiert hätte. So sehe ich das als Zeichen, dass ich meine Chance bekomme.“

Marktwert enorm gesteigert

Aufgrund einer bis zur Zwangspause bärenstarken Saison steigerte der 25-Jährige seinen Marktwert noch einmal enorm. Das Internetportal transfermarkt.de taxiert den Niederrheiner aktuell auf 20 Millionen Euro. Das ist im Kader von Atalanta Bergamo inzwischen der zweithöchste Wert nach Starstürmer Duvan Zapata.

Allerdings sieht Robin Gosens die hohen Marktwerte und Transfersummen im Profifußball inzwischen als völlig überzogen an. „Es ist absurd, dass man als Spieler so viel wert sein soll. Ich selber bin davon überzeugt, dass kein Mensch der Welt auch nur zehn Millionen Euro wert ist“, meinte der Linksfuß gegenüber dem Portal Sportbuzzer: „Würde ich einen Vergleich mit den 8,50 Euro ziehen, für die ich damals an der Tankstelle gejobbt habe, ist das nur surreal.“

Gosens wünscht sich ein Umdenken

Robin Gosens hofft zudem, dass nach der Corona-Krise ein Umdenken bei den Menschen stattfindet. „Wir leben in einer Zeit und einer Gesellschaft, in der man nie zufrieden ist. Wir wollen immer mehr. Wir wollen immer höher hinaus. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Wir müssen auch mal stillstehen und zufrieden sein. Das ist nicht ganz einfach in dieser Welt, aber vielleicht zeigt uns genau diese Krise, dass wir das müssen“.