Bezirksliga: Für den RSV Praest steht die Topspiel-Woche an

Praest. Das Team von Roland Kock ist am Mittwoch zu Gast beim Tabellendritten Viktoria Buchholz. Sonntag kommt der Spitzenreiter Mülheimer FC 97.

Nicht nur für die Karnevalisten am Niederrhein beginnt nun der spannende Endspurt. Auch Fußball-Bezirksligist RSV Praest stehen spannende, englische Wochen bevor. Dabei gilt es für das Team von Trainer Roland Kock harte Nüsse zu knacken und sich nicht zum Narren zu machen. Neben einem Nachholspiel bei TuB Bocholt, gibt der aktuelle Tabellenführer Mülheimer FC 97 am Sonntag seine Visitenkarte am Praester Offenberg ab.

Zunächst steht am Mittwoch (Anstoß 20.30 Uhr) aber die Reise in den Duisburger Süden auf dem Programm. Auf dem Kunstrasenplatz der Sportschule Wedau treffen die Schwarz-Gelben zum Nachholspiel auf Viktoria Buchholz. Mit Blick auf die Tabelle ein Duell auf Augenhöhe. Während der RSV aktuell den fünften Rang belegt, überwinterte die Viktoria auf Rang drei. Beide Teams haben derzeit 33 Punkte auf dem Konto, und dem Sieger der Partie winkt der ungeteilte zweite Platz.

Niederlage im Hinspiel

„Die haben uns ja schon zuhause 2:0 geschlagen. Außerdem haben sie wieder viele Leute an Bord, die lange verletzt waren, auch absolute Leistungsträger, und jetzt wieder die Vorbereitung mitgemacht haben“, sieht Kock eine schwere Aufgabe auf seine Kicker zukommen.

Der kommende Gegner stellte bei einer beeindruckenden Serie zu Saisonbeginn bereits sein Potenzial unter Beweis und blieb in den ersten neun Partien ungeschlagen. Am sechsten Spieltag schaffte die Viktoria den Sprung an die Tabellenspitze und musste den Platz an der Sonne erst acht Wochen später wieder räumen.

Im Anschluss geriet der Buchholzer Motor allerdings etwas ins Stottern. Die Mannschaft von Trainer Maik Sauer musste sich in den letzten vier Partien mit insgesamt nur vier Punkten begnügen, während sich die Kock-Elf zuletzt in Bestform präsentierte, in den vergangenen sechs Spielen ungeschlagen blieb und dabei satte 16 Zähler sammelte. Auch der Rückrunden start der Schwarz-Gelben ist mit einen souveränen 6:0-Sieg im Nachholspiel gegen die DJK Vierlinden mehr als geglückt.

Unentschieden wäre okay

„Wir könnten auch mit einem Unentschieden dort leben. Wir würden uns damit auf den dritten Platz hochschieben und hätten dann am Sonntag ein richtiges Highlight-Spiel mit dem Ersten gegen den Dritten“, möchte Kock gerne etwas Zählbares aus dem Ruhrgebiet an den Niederrhein entführen. „Es ist ein Mittwochabend, ein langer Weg, Kunstrasen, Sportschule Wedau, alles mal etwas anderes, aber wir bereiten uns gut darauf vor und wollen am liebsten nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.“

Neben den Langzeitverletzten Juri Wolff, Marvin Schwarz und Sezgin Baran muss der Praester Übungsleiter dabei auf Maveric Hülsmann, Nihat Örge und Daniel Zwieckhorst verzichten, dafür steht Mike Wezendonk wieder zur Verfügung. Aufgrund des stürmischen Wetters wurde auf ein Training zum Wochenbeginn verzichtet, so hatten einige angeschlagene Spieler Zeit sich zu erholen. „Die Spiele kommen ja jetzt Schlag auf Schlag. Aber gut, wir freuen uns darauf, das haben wir uns erarbeitet und da wollen wir weitermachen“, freut sich Kock auf die Herausforderungen in den kommenden Wochen und den spannenden Kampf an der Bezirksliga-Spitze.