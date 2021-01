Bocholter Citylauf wird auch in diesem Jahr nicht steigen

Am Niederrhein Die beliebte Veranstaltung im Mai, an der zahlreiche Ausdauersportler vom Niederrhein teilnehmen, muss wegen Corona erneut ausfallen.

Ob bzw. wie die Verantwortlichen vom SV Haldern ihren Volkslauf am 27. Juni ausrichten, steht noch in den Sternen. Klar ist dagegen bereits jetzt, dass die Ausdauersportler aus dem Lindendorf nicht am 8. Mai beim Bocholter Citylauf starten werden. Der wurde coronabedingt wie schon im vergangenen Jahr abgesagt, so dass die 21. Auflage des Events nun für 2022 angepeilt wird.

Keine unnötigen Kosten und Planungssicherheit

An der beliebten Veranstaltung in der Bocholter Innenstadt hatten sich in den letzten Jahren immer auch zahlreiche Aktive vom SV Haldern unter die fast 5000 Teilnehmer der verschiedenen Läufe gemischt. Die Organisatoren erwarten bis zum Frühjahr keine signifikante Besserung der allgemeinen Lage und haben sich daher zu diesem frühzeitigen Schritt entschieden. Die Veranstalter wollen zumindest keine unnötigen Kosten produzieren und allen Beteiligten Planungssicherheit geben. Im vergangenen Jahr mussten die bereits eingegangenen Startgebühren an die Teilnehmer zurückerstattet werden.

"Wir laufen weiter, alleine" als Alternative

Nachdem es 2020 stattdessen mit „Wir laufen weiter, alleine“ eine Alternative gegeben hatte, ist eine solche Aktion auch diesmal geplant. So können Interessierte vom 1. bis zum 10. Mai 2021 selbstständig eine Strecke von 2,5 km, 5 km oder 10 km absolvieren, die anschließend zusammen mit der gelaufenen Zeit ans Portal gemeldet wird. Zudem freuen sich die Veranstalter über Selfies bei Facebook und Instagram.

Die Anmeldung zur Alternative wird Ende Februar unter www.bocholter-citylauf.de.beginnen. Ein Erinnerungsshirt kann bis zum 31. März im Zuge der Anmeldung zum Preis (inklusive Porto und Versand) von 17 Euro mitbestellt werden.

Urkunden und Medaillen als Erinnerung

Eine Wertung der Ergebnisse und entsprechende Siegerehrungen wird es nicht geben. "Die Zeit wird online gestellt. Im Anschluss kann sich dann jeder Teilnehmer seine Urkunde als Erinnerung ausdrucken und es gibt für alle Finisher eine Medaille. Es geht um das Wesentliche – den Sport, die Bewegung, die Freude am Laufen“, sagt Markus Schürbüscher, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Bocholt. Fragen beantwortet das Organisationsteam per E-Mail unter wir-laufen-weiter@bocholter-citylauf.de.