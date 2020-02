Christian Gurny ist die Konstante beim 1. FC Bocholt

Am Niederrhein. 26-Jähriger spielt seit 2007 am Hünting. Der gebürtige Millinger spricht über seine Zeit beim Oberligisten und weitere sportliche Vorlieben.

Christian Gurny trägt seit fast 13 Jahren das schwarz-weiße Trikot des 1. FC Bocholt. Beim ambitionierten Oberligisten kommt der 26-Jährige vor allem im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Die NRZ unterhielt sich mit dem gebürtigen Millinger, der inzwischen in Rhede wohnt und in Münster Sport und Ökotrophologie für das Lehramt am Berufskolleg studiert.

Sie sind seit 2007 beim 1. FC Bocholt. Damit dürften Sie der dienstälteste Akteur am Hünting sein.

Ja. Und das mit großem Abstand. Ansonsten haben wir ja hier eine recht hohe Fluktuation. Ich bin damals schon in der C-Jugend von Fortuna Millingen zum 1. FC gewechselt.

Gab es denn niemals Gedanken an eine Veränderung?

Ich war ja bereits als A-Jugendlicher Stammspieler in der ersten Mannschaft, damals habe ich schon überlegt, vielleicht den Sprung höherklassig zu wagen. Den Traum vom Profi hatte ich aber eigentlich nie. Dann habe ich mit dem Studium begonnen und für mich hat es in Bocholt seitdem gepasst. Ich fühle mich dort immer noch sehr wohl und das Niveau ist angemessen.

In dieser Saison kommen Sie allerdings fast nur als Einwechselspieler zum Einsatz.

Leider hatte ich mich vor dieser Saison verletzt und musste vier Monate pausieren. Da habe ich ein wenig den Anschluss verloren. Regelmäßig von der Bank zu kommen, ist eine ungewohnte Situation für mich. Ich arbeite aber daran, dass sich das möglichst bald wieder ändert. Noch ist nicht entschieden, ob ich auch in der kommenden Saison in Bocholt spiele. Ich bin auf jeden Fall immer noch ehrgeizig genug.

Die Ambitionen beim 1. FC Bocholt sind traditionell groß, der Aufstieg in die Regionalliga ist das formulierte Ziel. Der aktuelle fünfte Platz dürfte den Verein nicht wirklich zufriedenstellen.

Wir hatten leider erneut einen schlechten Start. Aufgrund vieler personeller Veränderungen mussten wir uns erst einmal wieder finden. Das Potenzial für mehr haben wir eigentlich und von Vereinsseite wird auch alles für den Erfolg getan. Am SV Straelen ist in dieser Saison aber auch einfach kein Vorbeikommen, die spielen überragend.

Positiv ist, dass jetzt endlich die neue Tribüne am Hünting gebaut wird. Da wird dann wieder eine ganz andere Atmosphäre im Stadion herrschen.

Ihre Eltern sind bei den Spielen in Bocholt fast immer dabei und sie besuchen die Familie regelmäßig in Millingen. Verfolgen sie weiterhin, was die Fortuna macht?

Ja klar. Viele Leute kenne ich schon sehr lange, beispielsweise Klaus Sesing, der als erster Vorsitzender einen richtig guten Job macht – wie der ganze Verein. Sollten die Millinger den Aufstieg in die Bezirksliga am Ende tatsächlich schaffen, wäre das natürlich gerade im Jubiläumsjahr ein toller Erfolg.

Mit Marvin Tenbült hat sich in der Winterpause ein weiterer gebürtiger Millinger dem 1. FC Bocholt angeschlossen.

Ich freue mich sehr, dass Marvin jetzt bei uns spielt. Ihn kenne ich schon als kleinen Jungen, habe seinen Werdegang immer verfolgt, gerade auch die Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Wir verstehen uns sehr gut und auch unsere Elten kennen sich. Leider hat er erneut Probleme mit dem Knie. Bei ihm wurde inzwischen ein Kreuzbandriss diagnostiziert, der allerdings wohl schon zwei, drei Jahre alt ist ohne dass er das gemerkt hat. Auch wenn er nicht operiert werden muss, wird er wohl erst einmal ausfallen.

Der gebürtige Millinger spielt im Bocholter Mittelfeld. Foto: Thorsten TillmanN

Sind sie Fan eines Vereins?

Ja. Bayern München. Warum weiß ich nicht, das hat sich so ergeben, mein Vater ist Gladbach-Fan.

Reicht es für die Bayern in dieser Saison zum Sieg in der Champions League?

Gegen Chelsea besteht sicherlich eine gute Chance, zum Titel wird es aber nicht reichen.

Wie sehen Sie den Videobeweis?

Generell bin ich ein Befürworter. Allerdings dauert die Entscheidungsfindung oft zu lange, dann gehen die Emotionen verloren. Ich habe den Eindruck, in anderen Ländern wie beispielsweise England geht das alles deutlich schneller.

Als Sportstudent sind ja auch andere sportliche Fähigkeiten gefragt. Was macht ihnen noch Spaß?

Im Moment bin ich vor allem auf dem Basketball-Trip, verfolge die NBA und spiele auch selber gerne. Allerdings habe ich mir vor ein paar Wochen beim Basketball den kleinen Finger gebrochen und muss damit pausieren. Im Urlaub mache ich gerne Wasser- und Wintersport.

Als Fußballer ist ja oft das Turnen im Studium eine hohe Hürde.

Das kann ich bestätigen. Das war eine echte Herausforderung. Vor der Prüfung war ich anderthalb Monate jeden Tag zum Training in der Halle. Das hat dann aber auch coole Erfolgserlebnisse gegeben.