Corona-Krise: Tennis-Verband Niederrhein will wieder spielen

Am Niederrhein. Wird es bald die Möglichkeit geben, trotz Corona-Krise Tennis zu spielen? TVN-Chef Dietloff von Arnim setzt sich für Vereine am Niederrhein ein.

Vielleicht wird die eine oder andere brachliegende Sportart ja in Kürze wieder wachgeküsst, sollten die führenden Politiker die aktuell strengen Regeln in Zeiten der Corona-Krise etwas lockern. Für Dietloff von Arnim, den Vorsitzenden des Tennis-Verbandes Niederrhein (TVN), gehört seine Sportart unbedingt zu jenen, die ohne große Gefahr vor einer Virus-Ansteckung betrieben werden könnte. Das hat der TVN-Chef in den vergangenen Tagen in einem Brief an den Landessportbund unterstrichen, der wiederum das Anliegen der Tennisgemeinde an die Staatskanzlei weitergetragen hat.

„Tennis würde die Voraussetzungen erfüllen, schließlich sind die Spieler im Einzel in der Regel durch den Mindestabstand von zwei Metern getrennt“, betont von Arnim, „dazu spielen wir unter freiem Himmel. Zu bedenken ist auch, dass es in Deutschland rund 20.000 Tennistrainer gibt, die ihre Arbeit so, wenn auch sicher mit Einschränkungen, wieder aufnehmen könnten.“ In Österreich sind sie hier seit Mittwoch einen Schritt weiter. Sportminister Werner Kogler kündigte Lockerungen ab 1. Mai für Tennis und andere Sportarten an.

Sommersaison der obersten Spielklasse schon abgesagt

Abhängig davon, was in den nächsten Wochen in Deutschland erlaubt sein wird, würden Klubgaststätten oder Umkleidekabinen weiter geschlossen bleiben. „Tennisspieler wollen im Sommer bei den aktuell günstigen Bedingungen auf den Platz. Die Politik könnte das unter den genannten Voraussetzungen erlauben“, betont Dietloff von Arnim.

Der langjährige Turnierdirektor des World Team Cups in Düsseldorf weiß den Deutschen Tennis-Bund auf seiner Seite, der ebenfalls eine Spielerlaubnis erwirken will. Die alljährliche Werbeaktion „Deutschland spielt Tennis“ hat der DTB, der immerhin 1,4 Millionen aktive Spieler unter seinem Dach vereint, schonmal bis zum 30. September verlängert.

Ob ein regulärer Medenspielbetrieb im Laufe der nächsten Wochen möglich ist, bleibt natürlich dahingestellt. Die Sommersaison der obersten Spielklassen jedenfalls wurde bekanntlich abgesagt.

Langen: Gebremste Vorfreude

Peter Langen bei der letztjährigen Jahreshauptversammlung. Foto: K.Pieper / TC Rotweiss

Gregor Langen, Vorsitzender des TC Rotweiss Emmerich, reagiert auf die Überlegungen des Verbandes noch mit eher gebremster Vorfreude. „Natürlich würde ich gerne wieder spielen. Die Plätze sind soweit fertig und unsere Mitglieder warten sicher schon“, sagt Langen, der selbst nur zu gerne wieder zum Schläger greifen würde. Doch solange die vielen offenen Fragen nicht geklärt sind, wird beim TC Rotweiss keine Filzkugel fliegen. „Natürlich wäre es okay, wieder Einzel zu spielen, da ist der Abstand gegeben. Trotzdem muss man sehen, ob die nötigen Maßnahmen umzusetzen sind. Muss man zum Beispiel die Bälle desinfizieren, die Räumlichkeiten? Man wird auch eine Aufsicht brauchen – da ist vieles nicht klar. Bei Verstößen bin ich in der Haftung, daher werden wir abwarten, bis alle Fragen eindeutig geklärt sind“, betont Langen, der aus diesem Grund auch noch keine Netze installieren ließ. „Wenn die Netze auf den Plätzen wären, dann bin ich mir sicher, dass Leute spielen würden. Das ist mir zu riskant.“

Ohnehin umtreiben den Klubchef ganz andere Sorgen – nämlich finanzielle. Langen: „Bisher hat noch kein Mitglied, Beitragserstattungen gefordert. Wenn wir bald den nächsten Beitrag einziehen, kann es natürlich sein, dass der ein oder andere etwas kürzt. Das ist nicht einfach. Wir denken gerade darüber noch, ob man vielleicht etwas über Rabatte machen kann.“