Dämpfer für die Teams der HSG HMI im Aufstiegskampf

Die Damen der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg haben das Topspiel gegen die Zweitvertretung des TuS Lintfort, und damit auch die verbundenen Hoffnungen doch noch die direkte Rückkehr in die Landesliga schaffen zu können, verloren. Die Sobotta-Sieben unterlag dem designierten Aufsteiger in einer packenden Partie am Ende aber deutlich mit 20:29 (13:15).

Nach einem Beginn auf Augenhöhe konnte sich der Favorit nach 20 Minuten erstmals mit drei Toren absetzen. Doch die Vereinigten kämpften sich wieder heran, gingen nach einer erneuten Phase ohne eigenen Treffer aber mit einem 13:15-Rückstand in die Pause.

„Wir konnten das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Leider haben wir es versäumt, zwei, drei hundertprozentige Möglichkeiten zu nutzen. Und das nutzt so eine Topmannschaft natürlich direkt aus“, erklärte HSG-Trainer Sobotta..

Ausgeglichen nach 35 Minuten

Aber die Gastgeberinnen ließen sich auch nicht vom Pausenrückstand unterkriegen und konnten in der zweiten Hälfte nach 35 Minuten zum 16:16 ausgleichen. Erst 20 Minuten vor dem Ende erhöhte der Spitzenreiter das Tempo und konnte sich nach und nach deutlich absetzen.

„Wir haben in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte wieder sehr guten Handball gespielt. Dann haben wir in Überzahl zwei Gegentore kassiert, was hätte nicht passieren dürfen. Danach haben wir unsere gute Linie im Angriff verloren und so eine clevere Mannschaft wie Lintfort hat das dann natürlich sofort ausgenutzt“, so der Übungsleiter der HSG.

Dennoch zeigte sich Sobotta mit dem Auftritt seines Teams zufrieden: „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg für Lintfort in Ordnung. Sie stehen ja nicht umsonst ganz oben, weshalb ich meiner Mannschaft auch keinen Vorwurf machen kann. Nach den zehn Siegen in Folge war klar, dass es uns irgendwann wieder trifft und das war dann eben gegen den Tabellenführer aus Lintfort. Die auch verdient aufsteigen werden.“

HSG HMI: K. Bücker – Schnelting, Becker, Bruckwilder (6), Helling, Müller (3), Eimers, Praest, Nehling (10), Gorges, E. Bücker, Haves (1), Roes, A. Bücker.

Einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Aufstieg kassierten hingegen die Herren der Vereinigten. Eine Woche nach der Niederlage im Spitzenspiel beim TuS Xanten musste sich die Mannschaft von Trainer Sven Esser auch im Nachholspiel gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade III geschlagen geben. In einer äußerst zerfahrenen Partie verlor die HSG mit 24:28 (10:15).

Dabei kamen die Hausherren sehr gut in die Begegnung und lagen schnell mit 6:2 in Führung. Doch plötzlich wendete sich das Blatt. Die Gäste nutzten einen 8:0-Lauf zur 10:6-Führung und gingen schließlich mit 15:10 in die Halbzeitpause. „Wir hatten plötzlich einen Bruch im Spiel und wollten mit dem Kopf durch die Wand. Dadurch haben wir einfache Fehler gemacht. Ich glaube, wir hätten nach den ersten zehn Minuten auch zwei, drei Tore höher führen können. Das haben wir halt nicht und es ist immer eine sehr gefährliche Konstellation, wenn man gegen einen Gegner spielt, der nichts zu verlieren hat“, meinte Esser.

Gastgeber hadern mit dem Referee

Nach dem Wechsel rückte dann immer mehr der Unparteiische Heinz Olfen in den Mittelpunkt, der pikanterweise für den Aufstiegskonkurrenten TuS Xanten pfeift. Der Schiedsrichter traf aus Sicht der Vereinigten einige Fehlentscheidungen und brachte nicht nur die Gastgeber, sondern auch das Publikum gegen sich auf. „Jeder in der Halle hat gesehen, dass er nicht seinen besten Tag hatte. Mir tut es dann vor allem immer für die Jungs leid, die um ihren Lohn gebracht werden“, haderte der HSG-Coach.

Dennoch versuchten die Vereinigten alles, um das Spiel zu drehen und kämpften sich zwei Minuten vor dem Ende auch noch einmal auf 24:26 heran, doch ein erneuter Abspielfehler sorgte dann für die Entscheidung.

Esser: „Wir haben sicherlich nicht nur wegen des Schiedsrichters verloren, denn wir haben nicht das gezeigt, was wir können. Leider haben wir erst angefangen Handball zu spielen und zu kämpfen, als wir bereits mit sechs Toren hinten lagen. In der Schlussphase kamen wir zwar noch einmal auf zwei Treffer heran, doch es ist uns in dieser Phase nicht gelungen, den Druck weiter zu erhöhen.“

HSG HMI: Kniest, Bagar – Ising (3), Peters, Schnelting (1), Büdding (1), Schumacher (2), Lonscher (1), Nehling (1), Roes (4), Marks (3), Fischer (2), Buil (6).