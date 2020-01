Der RSV Praest hat noch zwei Spiele in der Hinterhand

Dichter Nebel liegt über dem Trainingsplatz am Praester Offenberg. Die Sicht reicht kaum von einem Sechzehner zum anderen. Einzig ein paar der grellen, neongelben Trainingsanzüge einiger RSV-Kicker leuchten hell in der trüben Suppe. Während Trainer Roland Kock an der Seitenlinie noch ein paar Gespräche führt, bringt Assistent Marco Heinen das Team beim Aufwärmprogramm ins Schwitzen. Trotz sechs kurzfristiger Absagen tummeln sich satte 14 Akteure auf dem Platz.

Der breite Kader ist der große Unterschied zur Vorsaison beim Fußball-Bezirksligisten RSV Praest – und die Grundlage für eine erfolgreiche Hinrunde. Nicht nur quantitativ wurde in der Emmericher Südstadt zu Saisonbeginn nachgelegt, auch an Qualität hat die Kock-Elf hinzugewonnen. „Wir hatten ein sehr schweres Auftaktprogramm und mussten uns auf Grund der vielen Neuzugänge erstmal finden“, so der Praester Übungsleiter.

Neuzugänge schlagen ein

Hochzufrieden ist Kock mit den sechs Neuen, die in der Hinserie allesamt überzeugten und meist als Stammspieler inzwischen eine wichtige Rolle spielen. „Die Neuzugänge haben alle gepasst, aber auch die anderen haben durchweg nach wie vor ihre guten Leistungen gebracht. Das war auch der ausschlaggebende Punkt, dass wir immer unsere Verletzen ersetzen konnten und selbst dann noch gut gepunktet haben.“ Dadurch konnten die Praester auch Ausfälle von Leistungsträgern wie Sezgin Baran, Marvin Schwarz, Juri Wolff oder Justin Ising verkraften.

Das Ergebnis lässt sich zur Winterpause an der Tabelle ablesen. Mit 30 Punkten nach 17 Partien belegt der RSV zwar nur den achten Rang, hat aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. „Wir können sehr, sehr zufrieden sein“, zieht Kock ein positives Fazit. So würde den Rasensportlern schon ein Sieg aus den Duellen gegen DJK Vierlinden (Samstag, 1. Februar) oder Viktoria Buchholz (Sonntag, 23. Februar) reichen, um mit dem Tabellenzweiten aus Lowick gleichzuziehen. „Jetzt muss man weiter hart arbeiten. Wir wollen auch für die Rückserie weiterhin interessant bleiben in der Liga. Man muss viel dafür tun, und natürlich wollen wir da weiter gut mitspielen“, möchte Kock die guten Ergebnisse bestätigen. Vor Weihnachten zeigten sich die Schwarz-Gelben in guter Verfassung, blieben im Saisonbetrieb in den letzten fünf Spielen ungeschlagen und gingen dabei viermal als Sieger vom Platz. Einzig die lustlose Vorstellung seiner Elf bei der jüngsten 1:3-Niederlage im Testspiel gegen den A-Ligisten SV Haldern trübt die Laune des Praester Trainers ein wenig: „Es kommt nichts von alleine, das haben wir in Haldern gesehen. Wenn man die Sache nur halbgar angeht, dann kriegst du in unserer Liga gegen jeden Probleme.“

Guter Eindruck

Drei weitere Spieler hatten sich bekanntlich dem RSV zum Jahreswechsel angeschlossen und hinterließen bisher einen guten Eindruck. Alpay Erdem spielte zuvor für den Landesligisten PSV Wesel und deutete bereits gegen Haldern an, dass er eine Verstärkung werden könnte. Auch Marvin Schumann (wechselte vom Bezirksligisten SV Sonsbeck II) darf sich berechtigte Hoffnungen auf ausreichend Spielzeit machen. Mit dem 19-jährigen Schlussmann Mika Groes bietet sich eine weitere Perspektive für die Zukunft.

Eine letzte Möglichkeit an ein paar Stellschrauben zu drehen, bietet das Testspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim A-Ligisten SV Bislich. Am darauffolgenden Wochenende geht es schließlich für die Kock-Elf im Nachholspiel gegen Vierlinden wieder um Punkte. „Das ist eine Mannschaft, die einen einstelligen Tabellenplatz haben müsste, sie sind gut aufgestellt. Ich erwarte, dass wir dann hellwach sind, uns bis dahin noch steigern und die Schlagzahl noch erhöhen“, mahnt der Praester Linienchef. Im Anschluss, dann zum regulären Rückrundenstart, geht es zu TuB Bocholt, derzeit noch punktgleich mit dem RSV. Anschließend gibt der aktuelle Tabellenführer Mühlheimer FC 97 seine Visitenkarte am Offenberg ab.