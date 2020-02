Praest. Nach dem deutlichen Erfolg gegen die DJK Vierlinden im Nachholspiel will die Kock-Elf nun auch am Sonntag bei TuB Bocholt bestehen.

Der RSV Praest will den Schwung in Bocholt mitnehmen

Der Auftakt ins neue Jahr verlief verheißungsvoll. Mit einem deutlichen 6:0-Erfolg im Bezirksliga-Nachholspiel gegen die DJK Vierlinden unterstrich der RSV Praest, dass er weiterhin im oberen Drittel der Tabelle mitmischen will.

„Sechs Tore muss man erstmal machen. Wir wissen das aber auch richtig einzuschätzen“, konstatierte RSV-Coach Roland Kock nach dem ungefährdeten Erfolg gegen den abstiegsgefährdeten Konkurrenten. Die Schwarz-Gelben verbesserten sich durch den Dreier auf den fünften Platz – punktgleich mit dem Tabellenzweiten DJK SF 97/30 Lowick.

Ganz andere Kaliber

„Nun warten aber ganz andere Kaliber auf uns“, weiß Kock, dass die Aufgabe am Sonntag ab 15 Uhr bei TuB Bocholt eine deutlich höhere Hürde wird. In der jüngeren Vergangenheit gab es in Auswärtsspielen beim Konkurrenten nichts zu holen für das Team aus dem Emmericher Süden. „Das wollen wir natürlich ändern und den positiven Schwung mitnehmen“, hofft Kock, dass sein Team diesmal in Bocholt punkten kann. Das Hinspiel hatte der RSV klar mit 3:0 gewonnen.

TuB Bocholt, in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils Tabellenzweiter, hatte sich zum Ziel gesetzt, in dieser Bezirksliga-Saison erneut oben anzugreifen. Nach teilweise etwas holpriger Hinserie – auch aufgrund vieler Ausfälle – sind die „Veilchen“ mit 30 Punkten aktuell ebenfalls wieder ein Kandidat für die Aufstiegsplätze.

Rene Groes kehrt ins Team zurück

„TuB hat eine gute Truppe und wird uns alles abverlangen. Ich bin mal gespannt, wie stürmisch es durch den Gegner und den Wind am Sonntag auf dem Kunstrasen wird“, meint Kock, der in Bocholt wieder auf Mittelstürmer Rene Groes bauen kann, der gegen Vierlinden aus privaten Gründen gefehlt hatte.

Neben den Langzeitverletzten fehlen Nihat Örge, der sich das Handgelenk gebrochen hat, und Daniel Zwiekhorst aus beruflichen Gründen. Zudem zwickt bei Justin Ising der Rücken, so dass der Einsatz des Mittelfeldakteurs fraglich ist.