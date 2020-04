Der vergangenen Sommer holt den TC BW Rees ein

In Erinnerungen schwelgen – was bleibt den meisten Sportlern dieser Tage auch anderes übrig? Auch die Tennis-Herren 70 des TC BW Rees lassen den Blick daher notgedrungen in die Vergangenheit schweifen. Im vergangenen Jahr mussten die Reeser nach sechsjähriger Zugehörigkeit zur 2. Verbandsliga, zunächst bei den Herren 65, dann bei den Herren 70, den Abstieg hinnehmen.

TC BW Rees blickt wehmütig zurück

Das Tabellenbild ergab seinerzeit einen klaren Aufsteiger ohne Verlustpunkt, einen klaren Absteiger und dazwischen fünf Mannschaften, die nur durch zwei Punkte getrennt waren. Dabei machten die Reeser gegen die beiden punktgleichen Tabellenzweiten und -dritten drei Punkte, hatten aber im punktgleichen Trio dahinter die wenigsten Matchpunkte.

Zwar spielten die beiden Kontrahenten am abschließenden Spieltag, der seinerzeit wegen der Hitze verlegt worden war, gegeneinander das passende Unentschieden, aber viel entscheidender war, dass der TC BW vorher gerade gegen diese Mannschaften verheerende 1:5-Niederlagen kassiert hatte. Der entscheidende Grund für die Misere war aber die ungewöhnliche Doppelschwäche, die den Reesern nun auf über Umwege noch einmal Kopfzerbrechen bereiten wird.

Die Einzelbilanzen waren im vergangenen Sommer nämlich durchaus in Ordnung und ließen nicht auf einen Abstieg schließen. Jürgen Reetz, die Nummer eins, kam zwar erst spät in Schwung, spielte aber trotzdem immer noch 2:4. Helmut Joosten, der als Neuling auf Position zwei gestellt worden war, gab mit 4:2 ein respektables Debüt. Werner Bone (Nummer drei) mit 2:3 und Willi Dittrich an Position vier mit 3:3 erspielten ebenfalls ordentliche Ergebnisse. Aber die Doppelbilanz von 2:10 verhagelte alles. Dabei machte sich sehr bemerkbar, dass Spezialist Dietmar Dohm kaum zum Einsatz kam. Nach dem letzten Spiel, in dem ein Sieg gegen den Tabellenzweiten gereicht hätte, es aber nur ein Unentschieden gab, war die Stimmung dann zwar etwas betrübt.

Ungewisse Zukunft für die Herren 70

In diesem Sommer wollten die Reeser nun ihr Glück in der Bezirksliga versuchen, mit Dieter Prust, der zwar im Herbst als Mannschaftskapitän abdankte, dennoch aber weiter zum Schläger greifen will. Die Herren 70 wollten in der Doppel-Variante, bei der mit Sechser-Mannschaften zweimal drei Doppel gespielt werden, antreten. Genau diese Idee könnte sich nun aber also durchaus verzwickte Entscheidung entpuppen.

Noch ist gar nicht klar, ob die Medensaison wegen der Coronakrise wirklich am 9. Juni losgehen wird. Zwar hatte Dietloff von Arnim, der Vorsitzenden des Tennis-Verbandes Niederrhein (wir berichteten) in einem Schreiben an die Landesregierung für die Erlaubnis zum Spielen von Einzeln geworben, doch das würde den Reesern nun wenig nützen.

Der DOSB hat aktuell die Spitzenverbände aufgefordert, über alternative Regeln im Sportbetrieb nachzudenken. „Aber auch da ist von der Einhaltung der Abstandsregel die Rede“, weiß Helmut Joosten vom TC BW Rees.