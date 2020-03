Derby der Formstarken: RSV Praest erwartet SV Vrasselt

Praest. Das spannende Hinspiel endete 3:3. Am Sonntag erwartet der RSV Praest in der Bezirksliga den Nachbarn SV Vrasselt erneut zum Derby.

Die Erfolgsserie des RSV Praest ist beeindruckend. 26 Punkte holten die Schwarz-Gelben aus den letzten zehn Bezirksliga-Spielen. In vier der fünf siegreichen Begegnungen in diesem Jahr blieben die Praester ohne Gegentreffer und haben sich inzwischen bis auf Platz zwei vorgearbeitet. Die Emmericher liegen nur zwei Zähler hinter dem Primus Mülheimer FC 97, der am Sonntag die schwere Aufgabe beim Tabellenvierten TuS Viktoria Buchholz vor der Brust hat.

Von der momentanen Topform war die Praester Mannschaft im Hinspiel beim SV Vrasselt allerdings noch ein großes Stück entfernt. In der Partie steigerte sich der RSV bei einem 1:3-Rückstand erst nach einer Hinausstellung gegen die Blau-Weißen in der Schlussviertelstunde und konnte am Ende noch ein glückliches 3:3-Remis holen.

„Damals habe ich mich total geärgert, da waren wir lange Zeit überhaupt nicht im Spiel, haben keinen Einsatz gezeigt“, erwartet RSV-Trainer Roland Kock, dass seine Elf im zweiten Emmericher Südstaaten-Derby in dieser Saison am Sonntag ab 15 Uhr von Beginn an die notwendige Präsenz zeigen wird. „Wir sind momentan gut im Rhythmus und wollen unsere Serie fortsetzen. Allerdings könnte weiterer Regen auf dem Platz zu einem Problem werden, denn der Boden kann nicht mehr viel vertragen“.

Viele Ausfälle auf beiden Seiten

Zwar steht dem Praester Coach eigentlich ein recht großer Kader zur Verfügung, aber wie schon in den letzten Partien wird sich die Anfangsformation der Hausherren aufgrund von zahlreichen Ausfällen quasi von selbst aufstellen. Wobei sich die Situation noch einmal verschärft hat. Keeper Dennis Döring wird nach seiner Auswechslung am Hünting wegen eines schmerzhaften Pferdekusses sehr wahrscheinlich auch am Sonntag ausfallen und erneut von Daniel Vollmer vertreten. Etwas mehr Hoffnung, dass es vielleicht doch noch zu einem Einsatz reicht, hat Roland Kock bei Rene Groes. Der erfolgreichste Torschütze der Schwarz-Gelben klagte nach der siegreichen Partie in Stenern über Probleme mit den Bändern am Knöchel. Justin Ising hat außerdem mit einer Grippe in den letzten Tagen flachgelegen.

Auch der SV Vrasselt ist personell weiterhin ziemlich gebeutelt. Zur längeren Ausfallliste gesellt sich jetzt auch noch Tom Versteegen, der wegen einer Zerrung zwei Wochen pausieren muss. „Es ist schon gut, wie wir das immer wieder kompensiert konnten, auch wenn das Spiel gegen Vierlinden unterirdisch war“, meint SVV-Coach Sascha Brouwer, dessen Mannschaft gegen die Duisburger nichtsdestotrotz einen 2:1-Sieg einfahren konnte. „Damit sollten wir den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt gemacht haben“, muss Brouwer mit seinem Team den Blick erst einmal nicht mehr nach unten richten und kann sich recht entspannt auf das Lokalduell im Emmericher Süden freuen.

Tatsächlich kann sich auch die Bilanz des Tabellenneunten seit Anfang Oktober mit 26 Punkten aus 13 Matches absolut sehen lassen. „Am Sonntag treffen zwei der erfolgreichsten Teams der vergangenen Monate aufeinander“, konstatiert Brouwer angesichts der positiven Serien der Nachbarn. Allerdings wünscht sich der Coach neben einer Steigerung zum Vierlinden-Spiel auch wieder Treffer aus dem Spiel heraus. Denn alle drei Tore in diesem Jahr waren Elfmeter, die Kapitän Marco Buscher verwandelte.