Die Damen der HSG HMI verlieren die Stammtorhüterin

Am 7. April hatte der Handballverband Niederrhein entschieden, die aktuelle Spielzeit aufgrund der Corona-Krise abzubrechen. Betroffen davon sind auch die Bezirksliga-Teams der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg. Klar war bereits, dass es in dieser Saison keine Absteiger geben wird. In dieser Woche hat nun auch der Handballkreis Wesel mitgeteilt, wie der Aufstieg geregelt wird. Er ist dem Beispiel der Bundesliga gefolgt und wertet die angebrochene Saison mit einer Quotientenregelung.

Somit steht fest, dass die Herren den Aufstieg in die Landesliga verpasst haben. Denn: Hätte der HK Wesel die Saison nach der Hinrunde gewertet, wäre die HSG HMI Erstplatzierter gewesen und hätte den Sprung in die nächsthöchste Klasse geschafft. Zudem rutscht die Mannschaft von Trainer Sven Esser vom dritten auf den vierten Platz ab.

Gratulation nach Xanten

„Ich habe ja bereits vor einigen Wochen gesagt, dass ich mir eine Regelung von ganz oben wünsche und das ist nun geschehen. Natürlich wäre es für uns besser gewesen, wenn man nach der Hinrunde abgerechnet hätte, aber ich denke, dass man es eh nicht allen recht machen kann. Im Endeffekt muss man auch sagen, dass wir den direkten Vergleich gegen den TuS Xanten verloren haben und somit auch nicht aufgestiegen wären, wenn wir punktgleich gewesen wären. Meiner Meinung nach ist Xanten der verdiente Aufsteiger und da sollte man auch gratulieren, was ich auch schon persönlich gemacht habe“, zeigt sich der HSG-Coach als fairer Verlierer und ergänzt: „Und ob wir jetzt Zweiter oder Fünfter geworden wären, ist dann auch egal, denn es steigt nur einer auf.“

Den nächsten Schritt gemacht

Dennoch ist der Übungsleiter der HSG zufrieden mit dem Abschneiden seines Teams: „Unser Ziel war es, diese Spielzeit unter den ersten vier zu landen. Das hätten wir gerne sportlich über die ganze Saison geschafft, nun müssen wir es halt so hinnehmen. Nichtsdestotrotz haben wir den nächsten Schritt gemacht, denn man muss ja auch bedenken, dass wir im letzten Jahr noch Achter geworden sind“.

Sven Esser coacht weiterhin die HSG-Herren. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

In der neuen Spielzeit möchte der ehemalige Trainer der HSG Wesel dann „den nächsten Anlauf mit seiner Mannschaft nehmen und erneut um den Aufstieg mitspielen“. Dafür verstärkt Sven Birkhan (ehemals Buil), der bereits in dieser Saison das ein oder andere Mal ausgeholfen hat, das Team. Der schnelle Linksaußen war bereits in der Vergangenheit für den Fusionsverein aktiv, ehe er in Wesel, Oberhausen und Essen spielte.

Beim Saisonabbruch im Damenbereich hat für das HSG-Team von Ralf Sobotta die Quotientenregelung keine Auswirkungen auf den Tabellenplatz. Der Landesliga-Absteiger sicherte sich einen starken zweiten Rang. Nur der unangefochtene Spitzenreiter und Aufsteiger TuS Lintfort II war nicht zu schlagen.

Der Höhepunkt der abgebrochenen Spielzeit für die Sobotta-Sieben dürfte die Serie von zehn Siegen in Folge gewesen sein. „Ich bin hochzufrieden mit der Saison. Wir mussten als Absteiger drei A-Jugendliche einbauen, was uns sehr gut gelungen ist. Zudem hat sich die Mannschaft sehr schnell gefunden, was bemerkenswert war“, zeigte sich Sobotta beeindruckt.

Sobotta mit Platz zwei sehr zufrieden

Gerade einmal vier Niederlagen in 18 Spielen mussten die Vereinigten hinnehmen. Wobei der Coach die letzte Pleite beim HC TV Rhede II nicht miteinrechnen wollte: „Dort haben uns viele Spielerinnen gefehlt und wir mussten Stephanie Vogel reaktivieren, die sich ins Tor gestellt hat, da Kathrin Bücker ausgefallen war. Im Grunde sind wir bis dahin mit drei Niederlagen ausgekommen und haben eine fantastische Saison gespielt. Wir haben zweimal versucht Lintfort zu ärgern, doch es sollte nicht sein. Sie sind daher auch absolut verdient aufgestiegen.“

In der nächsten Saison wollen die Damen der HSG HMI erneut ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Allerdings wird ihnen Kathrin Bücker dann gänzlich fehlen, denn die Torhüterin zieht es zum Aufsteiger TuS Lintfort II. „Natürlich tut der Abgang von Kathrin sehr weh, denn sie gehört zur absoluten Spitzenklasse bei den Torfrauen. Aber es ist ja auch verständlich, dass sie eine neue Herausforderung sucht und dann muss man so eine Entscheidung auch mal akzeptieren“, meint Sobotta.

Wie der Abgang kompensiert wird, ist indes noch nicht klar. Zum einen führt man noch Gespräche mit potenziellen Neuzugängen für diese Position, zum anderen ist auch denkbar, eine Spielerin zur Torhüterin umzuschulen. „Wir sind in gewissen Gesprächen, im Moment ist es allerdings schwierig durch die Corona-Krise, diese zu finalisieren.

Problem zwischen den Pfosten

Sollte es nicht möglich sein, eine neue Torhüterin zu bekommen, werden wir das Problem intern lösen. Das wird dann natürlich meine Aufgabe schwieriger machen, aber dann werden wir daran arbeiten, unser Abwehrsystem zu verändern. Wir werden jetzt nicht in Panik verfallen, denn auch mit einer umfunktionierten Spielerin werden wir an unseren Zielen festhalten, da wir eine gewisse Spielstärke haben“, erklärt der Übungsleiter.

Eine weitere Alternative wäre es, die Torfrau der A-Juniorinnen, Helen Schnelting, mit einem Doppelspielrecht auszustatten. „Da bin ich aber kein Freund von. Ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass die Spielerin nicht aus ihrem Jugendumfeld gezogen wird. Denkbar ist, dass sie das ein oder andere Spiel macht, aber sie wird nicht unsere erste Torhüterin sein“, schließt Sobotta die junge Keeperin als Dauerlösung für die nächste Spielzeit aus.