Die Herren des SKV Rees machen die Meisterschaft perfekt

Die erste Herrenmannschaft des SKV Rees hat die Meisterschaft in der Oberliga und damit die Rückkehr in die Regionsliga Rheinland perfekt gemacht. Auf den heimischen Bahnen wurden am vorletzten Spieltag die Gäste der KSF BW Solingen-Hilden 3 mit 3:0 (26:10, 3211:2641) deklassiert. Weil zudem Verfolger KSK Rheydt mit 1:2 in Kamp-Lintfort verlor, sind die Reeser nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

„Wir haben in dieser Saison durchgängig stark gespielt“, freut sich Günter Markett über eine gelungene Spielzeit, in der das Saisonziel souverän erreicht wurde. In der höheren Spielklasse wird das aktuelle Reeser Viererteam dann wieder mit sechs Mann antreten müssen.

Marco Dorissen muss passen

Im Spiel gegen Solingen-Hilden war es auch kein Problem, dass mit Marco Dorissen der stärkste Reeser Akteur wegen einer Grippe nicht zum Einsatz kam. Er wurde gut vertreten von Mario Krusec, der auf 762 Holz kam.

Über ein richtig gutes Ergebnis durfte sich Youngster Yannik Holzum freuen, der 832 Holz aufs Tableau brachte. Chris Baatsch (839) und Günter Markett (778) komplettierten das Quartett. Zum Teamerfolg in dieser Saison trug zudem Michael van Lier bei.

Das letzte Match in dieser Saison bestreiten die Reeser am Sonntag, 16. Februar, ab 10 Uhr gegen das Schlusslicht SK Kamp-Lintfort 3.

Ebenfalls weiterhin gute Chancen auf die Meisterschaft in der Bezirksliga besitzt die zweite Mannschaft des SKV Rees, die der Viertvertretung aus Solingen-Hilden nicht den Hauch einer Chance ließ und auf den heimischen Bahnen in Esserden einen 3:0 (26:10, 3007:2384)-Sieg erzielte.

Matthias Rippel (778), Robert Schlaghecken (749), Michael van Lier (745) und Christian Seelen (735) zeigten eine sehr gute Mannschaftsleistung.

Zweite Mannschaft mit Titelchancen

Die Reeser haben als Spitzenreiter einen Vorsprung von zwei Zählern auf den SK Heiligenhaus 3, zwei Partien sind noch zu absolvieren.

In der Damen-Oberliga behauptete sich die zweite Reeser Mannschaft mit 3:0 (22:13, 2675:1897) gegen die SG Aachen-Knickertsberg 2. Gegen die Gäste, die nur mit drei Spielerinnen antraten, griffen Daniela Potrykus (714), Helga Baatsch (671) Sabrina Baatsch (646) und Natalie Holzum (644) erfolgreich zur Kugel.