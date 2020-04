Die Saison an der Tischtennis-Platte ist beendet

Die Tischtennis-Saison 2019/20 ist sowohl in den Bundesligen als auch im Amateurbereich bis hinunter in die Kreisklassen inklusive Pokal- und Relegationsspiele mit sofortiger Wirkung beendet. Das haben der DTTB und seine 18 Landesverbände in einer Telefonkonferenz am Dienstagabend beschlossen. In dieser abgebrochenen Saison wird die Tabelle zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung der Spielzeit als Abschlusstabelle gewertet. Auf DTTB-Ebene war das der 13. März.

„Alle, die an dieser Entscheidung mitgewirkt haben, hatten keinen einfachen Job“, sagt Jörn Franken, Sportlicher Leiter des TTV Rees-Groin. „Natürlich ist das eine merkwürdige Situation, aber die ist es für alle. Alle hätten lieber weiter Tischtennis gespielt und die Saison normal beendet, aber das geht derzeit nicht.“

Aktuelle Tabellen sind die Abschlusstabellen

Die in den nun als Abschluss gewerteten Tabellen auf den Auf- und Abstiegsplätzen befindlichen Mannschaften steigen auf beziehungsweise ab. Der DTTB und die Landesverbände entscheiden individuell, wie Mannschaften berücksichtigt werden, die sich zum Zeitpunkt des Aussetzens Mitte März auf den Relegationsplätzen befinden. Ihre Entscheidungen darüber wollen die Verbände kurzfristig einzeln erarbeiten und veröffentlichen. An den Vorgaben und Terminen der Wettspielordnung zur Planung der Saison 2020/2021 wird zum jetzigen Zeitpunkt festgehalten.

Hat Cedric Görtz bereits sein letztes Spiel für den TTV bestritten? „Falls er uns tatsächlich studiumsbedingt verlässt, lassen wir uns für seine Verabschiedung noch etwas einfallen“, sagt Jörn Franken. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Die Tischtennisverbände reagieren mit dem Saisonabbruch auch im Mannschaftsspielbetrieb auf die anhaltenden öffentlichen Beschränkungen, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus Covid-19 zu verlangsamen. Schon am 19. März hatte der DTTB den Großteil der Bundesveranstaltungen im Nachwuchs-, Senioren- und Erwachsenenbereich im Individualspielbetrieb der Spielzeit 2019/2020 ersatzlos gestrichen.

„Natürlich wird diskutiert werden“

„Natürlich wird es auch Diskussionen und Ärger darüber geben, warum beispielsweise nicht die Hinrunde als Abschlusstabelle gewertet wurde“, so Jörn Franken. „Aber unter den Umständen hätte man es mit keiner Entscheidung allen recht machen können.“

Der TTV-Akteur weiter: „Und es musste ja so langsam etwas entschieden werden. Denn gerade große Vereine mit vielen Mannschaften, wie ja auch wir es einer sind, brauchen auch Zeit für die Kaderplanung und müssen wissen, in welchen Ligen es weiter geht. Diese Planung können wir nun angehen.“

Damen des TTV Rees-Groin waren bereits abgestiegen

Sportlich halten sich die Auswirkungen für den TTV Rees-Groin in überschaubaren Grenzen. Die Herren bleiben in der NRW-Liga, die Reserve in der Landesliga. Die „Dritte“ steigt aus der Bezirksliga in die Bezirksklasse ab, die vierte Mannschaft bleibt in der Kreisliga. Die fünfte Herrenmannschaft muss auf dem Abstiegsrelegationsplatz der 1. Kreisklasse abwarten, wie die Landesverbände mit Relegationsplätzen umgehen. Die „Sechste“ bleibt in der 1. Kreisklasse, die Teams Nummer sieben und acht in den Meldeligen darunter.

Der Abstieg der Damen des TTV als abgeschlagenes Schlusslicht aus der NRW- in die Verbandsliga stand bereits fest, die Reserve bleibt in der Bezirksliga. Die Damenteams Nummer drei (Absteiger aus Bezirksliga) und vier (Aufsteiger aus 2. Bezirksklasse) treffen sich künftig in der 1. Bezirksklasse.

„Wir bedanken uns herzlich für den sehr angenehmen und konstruktiven Austausch bei der Telefonkonferenz zu diesem wichtigen und komplexen Thema“, sagt Heike Ahlert, Vizepräsidentin Leistungssport des Deutschen Tischtennis-Bundes, die die Sitzung geleitet hatte. „Für diese Krisensituation konnte es keine einfache Lösung geben, die allen gerecht wird.“

Fortsetzung nicht absehbar

Auch in zwei weiteren Punkten seien sich alle Gesprächsteilnehmer einig gewesen: Die Fortsetzung des Spielbetriebs wird in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Und: Die Vereine sollten so schnell wie möglich Planungssicherheit für die jetzige und die kommende Spielzeit haben. „Es hätte wohl niemand verstanden, wenn wir eine Aussetzung immer weiter verlängert hätten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Wiederaufnahme zu extremen Terminproblemen geführt hätte“, erklärt Ahlert.

DTTB-Präsident Michael Geiger lobte die erfolgreiche Umsetzung der von allen Seiten gewünschten bundeseinheitlichen Lösung für die Saison 2019/2020. „Ein Trainer würde stolz sagen: ‚Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung.‘ In dieser Krisensituation haben alle an einem Strang gezogen – von der Entwicklung vieler Vorschläge für den Spielbetrieb in dieser Saison bis zur Entscheidung.“

36 Seiten in Punktgröße zehn war die Zusammenfassung aller Vorschläge lang. Einige Landesverbände hatten dafür zuvor bei ihren Bezirken und Kreisen ein Meinungsbild eingeholt. Es folgte eine Vorauswahl unter Entwicklung verschiedener Szenarien für die Verschiebung von Wettkämpfen, deren Streichung sowie Auf- und Abstiegsregelungen, die dann abschließend in der Telefonkonferenz am 31. März diskutiert wurden.

„Es war eine Herkulesaufgabe unter Hochdruck, die alle Beteiligten bestmöglich gelöst haben“, so Michael Geiger. Klar ist aber auch: „Es wird einige Härtefälle geben, die mit dieser Lösung nicht zufrieden sind“, sagt Heike Ahlert.