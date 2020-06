Eine neue Lichtanlage für den TC Rotweiss Emmerich

Der Spielbetrieb beim Tennisclub Rotweiss Emmerich ist nach der Corona-Pause längst wieder angelaufen. Und auch die Freiluftsaison der Medenspieler steht vor dem Start. Nun begrüßte der TC RW Emmerich seine Mitglieder zudem bei der Jahreshauptversammlung in der vereinseigenen Tennishalle, die ursprünglich bereits im März hätte stattfinden sollen.

„Wir sehen den Verein auf einem guten Weg. Trotz der Corona-Pause hat sich kein Mitglied abgemeldet. Außerdem ist die Stimmung auf der Anlage nun gelöster als je zuvor. Alle freuen sich wahnsinnig, endlich wieder auf dem Tennisplatz stehen zu dürfen“, sagte Gregor Langen, Vorsitzender des Vereins.

Vereinstrainer leisten gute Arbeit

Aktuell hat der TC RW Emmerich 382 Mitglieder in seinen Reihen, 100 davon sind Kinder und Jugendliche. „Damit haben wir die höchste Anzahl von Nachwuchsspielern seit vielen Jahren. Das ist maßgeblich auch der Verdienst unseres langjährigen Trainers Marco Oversteegen“, lobte Gregor Langen.

Auch sportlich sieht sich der Verein gut aufgestellt. So gehen in der bevorstehenden Medensaison acht Senioren-Mannschaften an den Start. „Die vergangene Saison war sehr gelungen. Ein historischer Erfolg war natürlich der Aufstieg der Herren 65 in die Regionalliga“, sagte Sportwart Roman Mohnen. Auch die Aufstiege in der offenen Klasse seien bemerkenswert gewesen. So sind die Damen künftig in der Bezirksliga im Einsatz, die Herren schlagen in der Bezirksklasse A auf. Am 14. Juni beginnt die diesjährige Medensaison.

Zentral auf der Tagesordnung stand die Zustimmung zur Verlängerung des Pachtvertrages für die Anlage Am Stadion mit der Stadtverwaltung Emmerich. Diese segneten die Club-Mitglieder einstimmig ab.

Peter Mies folgt auf Heinz van Niersen

Gleichermaßen groß war die Zustimmung für die Neubesetzung im Vereinsvorstand. Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde Peter Mies gewählt. Er folgt damit auf Heinz van Niersen, der sich 13 Jahre lang ehrenamtlich im Vorstand engagierte und nun aus persönlichen Gründen kürzertritt. Zudem wurde Monika Verweyen-Zdebel in ihrem Amt als Kassiererin bestätigt, Peter Smits bleibt Jugendwart des TC Rotweiss Emmerich.

Stolz teilte Gregor Langen den Anwesenden mit, dass der Emmericher Tennisverein in erheblichem Maße vom Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ der nordrhein-westfälischen Landesregierung profitiert. 31.000 Euro erhält der TC RW Emmerich aus diesem Topf für die Erneuerung der Lichtanlage in der Halle, weitere 15.000 Euro Zuschuss hat der Stadtsportbund Emmerich zugesichert.

So bleibt dem Verein ein Eigenanteil von nur 24.000 Euro. „Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unseres Vereins. An diesem Projekt haben wir schon lange gefeilt, nun ist es endlich perfekt“, frohlockte Gregor Langen.