Eintracht Emmerich muss drei Abgänge verkraften

Emmerich Eintracht Emmerich hoffen in der Frauen-Landesliga bei vier ausstehenden Spielen in der Hinrunde noch auf eine sportliche Wertung.

In ein paar Tagen soll es wieder losgehen. Dann wollen die Landesliga-Fußballerinnen von Eintracht Emmerich wieder trainieren. Seit vergangenem Oktober befindet sich das Team von Trainer Frank Bauhaus - so wie die allermeisten Mannschaften auch - in der Corona-Zwangspause. Damit soll nun endlich Schluss sein. Zumindest soweit das in dieser Zeit möglich ist. Auf den Platz dürfen die Emmericherinnen freilich noch immer nicht, aber ab der kommenden Woche wird Frank Bauhaus seine Mannschaft mit einem Online-Trainingsplan wieder auf Trab bringen. „Die Stimmung war zuletzt so, dass sich die Mannschaft das wünscht und das auch in Gesprächen mit dem Vorstand so kommuniziert hat“, sagt Bauhaus. Vor allem der regelmäßige Kontakt untereinander fehle seinen Spielerinnen, weiß der Eintracht-Coach: „Daher werden wir per Videoschalte gemeinsame Übungen machen. Damit man sich auch mal wieder sieht – wenn auch nur am Bildschirm.“

Eintracht hofft auf Fortsetzung der Hinrunde

Die Hoffnung, dass es in dieser Saison sogar noch einmal um Landesliga-Punkte gehen könnte, ist beim Tabellensechsten groß. „Letztendlich haben wir ja nur noch vier Spiele, um die Hinrunde zu beenden. Dann kann es eine Wertung geben. Ich denke schon, dass das bei uns realistisch ist“, gibt sich Bauhaus zuversichtlich, dass die Spielzeit, die für seine Mannschaft trotz der zwei Niederlagen (3:8 gegen Rees und 2:3 gegen den Duisburger FV 08) bisher sportlich durchaus positiv verlaufen ist, fortgesetzt werden kann. In der ersten Halbserie stehen durch die Rückzüge von BW Fuhlenbrock und dem PSV Lackhausen lediglich die Partien gegen den SV Budberg II, GW Lankern, SV Brünen und die DJK Barlo aus. „Wenn es denn so kommt, haben wir in dieser Saison mehr Trainingsspiele als Meisterschaftsspiele bestritten. Aber wenn, dann ist es auch egal“, sagt Frank Bauhaus mit einem Lachen.

Beim virtuellen Trainingsauftakt in der kommenden Woche werden allerdings drei Gesichter auf den Bildschirmen nicht zu sehen sein. Melanie Seegers, Malvina Camp und Annika Mebus stehen der Mannschaft ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Seegers zieht es studienbedingt nach Gießen, Camp, die erst seit dieser Saison bei der Eintracht spielte, muss aus beruflichen Gründen nach Heidelberg. Annika Mebus wird die Fußballschuhe indes an den Nagel hängen müssen. Eine schwerwiegende Knieverletzung zwingt sie zum Laufbahnende. Frank Bauhaus: „Das sind wir uns sportlich wie menschlich drei schwere Verluste.“

Vertragsgespräche mit dem Trainer laufen noch

Noch sind keine Verpflichtungen für die kommende Saison in Aussicht. „Ich denke aber, da wird sich etwas tun, sobald wir wieder trainieren und uns wieder regelmäßig austauschen. Bei den Frauenteams geht oft viel über Freundschaften und Kontakte“, so Bauhaus, dessen eigene Zukunft noch nicht geklärt ist. Die Gespräche über eine Verlängerung laufen noch, sollen aber in Kürze abgeschlossen sein.