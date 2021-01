Ferhat Güngör kehrt im Sommer zum SV Haldern zurück

Am Niederrhein 26-jähriger Offensivakteur verlässt den SV Hamminkeln nach nur einer Saison und spielt künftig wieder für den Bezirksliga-Konkurrenten.

Ferhat Güngör wird zur kommenden Saison zum Bezirksligisten SV Haldern zurückkehren. Der Angreifer hatte erst im vergangenen Jahr beim Hamminkelner SV angeheuert, wo er aber lediglich 45 Minuten im Bezirksligateam absolvierte und dann im Oktober in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A zum Einsatz kam.

2017 hatte Güngör die Lindendörfler nach zweieinhalb Jahren verlassen, kickte anschließend bei den B-Ligisten SV Grieth, SuS Kalkar sowie in der vergangenen Saison beim 1. FC Heelden, wo er mit 19 Toren in zwölf Partien überzeugen konnte.

Qualitäten im Angriffsbereich

"Er ist schnell und hat Qualitäten im Eins gegen Eins, das könnte unserer Offensive gut zu Gesicht stehen. Er ist reifer geworden und kann uns sicherlich weiterhelfen", sieht der Halderner Trainer Christian Böing in dem 26-jährigen angesichts einiger Personalprobleme im Angriffsbereich ab Sommer eine gute Option.

Bekanntlich kann der Coach inzwischen studienbedingt nicht mehr mit Zacchaeus Jastin planen und Lukas Zitter wird im Sommer zum TuS Haffen-Mehr wechseln. Julian Otten und Matthias Bauhaus laborieren zudem nach wie vor an langwierigen Verletzungen. "Bei Julian müssen wir abwarten wie der Heilungsprozess in den nächsten Monaten verläuft und wie es dann für ihn weitergeht", so Böing. Matthias Bauhaus könnte nach seinem Eingriff am Meniskus vielleicht bei einem möglichen Re-Start im Mai wieder einsatzfähig sein.

Böing plant mit Kader von 24 bis 25 Akteuren

Für die neue Spielzeit peilt der Coach der Lindendörfler einen Kader von 24 bis 25 Aktiven an, in den auch wieder der eine oder andere Nachwuchsakteur eingebaut werden soll.

Derzeit versuchen sich die Spieler des Tabellenfünften der Bezirksliga weiterhin mit einem Laufwettkampf einigermaßen fit zu halten. "Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sollte es irgendwann weitergehen, brauchen wir mindestens vier Wochen Vorbereitung", sagt Böing.